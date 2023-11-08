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ТАСС

АПЛ "Красноярск" выполнила пуски ракет "Калибр" и "Оникс" в рамках госиспытаний

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Построенный для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" атомный подводный крейсер К-571 "Красноярск" (заводской номер 163) модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М") выходит на заводские ходовые испыт
Построенный для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" атомный подводный крейсер К-571 "Красноярск" (заводской номер 163) модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М") выходит на заводские ходовые испытания из Северодвинска, 26.06.2022.
Источник изображения: виктор29рус / forums.airbase.ru

По данным собеседника агентства, пуск одной из ракет осуществлялся из торпедного аппарата, другой - из стрельбового комплекса

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Атомная подводная лодка (АПЛ) "Красноярск" проекта 885М шифр "Ясень-М" выполнила пуски ракет "Калибр-ПЛ" и "Оникс" в ходе государственных испытаний. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству РФ.

"АПЛ "Красноярск" в ходе государственных испытаний несколько дней назад успешно выполнила одиночные пуски крылатой ракеты "Калибр-ПЛ" и сверхзвуковой ракеты "Оникс" из подводного положения из акватории Белого моря", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

По данным собеседника агентства, пуск одной из ракет осуществлялся из торпедного аппарата, другой - из стрельбового комплекса.

По словам другого источника ТАСС, после завершения госиспытаний и передачи Военно-морскому флоту переход АПЛ "Красноярск" на Тихоокеанский флот ожидается в 2024 году.

В настоящее время "Севмаш" ведет строительство шести АПЛ проекта 885М. АПЛ "Северодвинск" (проект 885), "Казань", "Новосибирск" (проект 885М) переданы флоту. Начиная с АПЛ "Пермь", шестой по счету в ряду семейства "Ясень"/"Ясень-М", субмарины этого проекта будут штатными носителями гиперзвуковых ракет "Циркон" разработки и производства реутовского НПО машиностроения. 

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