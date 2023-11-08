ВВС и ПВО ОАЭ получили первые два китайских УТС L-15

ЦАМТО, 7 ноября. В международном аэропорту Аль-Мактум (Дубай, ОАЭ) замечены первые два новых усовершенствованных реактивных учебно-тренировочных самолета L-15 "Фалкон" китайского производства.

Оба самолета с маркировкой L15 64 и L15 65 окрашены в яркую ливрею национальной авиационной демонстрационной группы. По информации Scramble.nl, ожидается, что они примут участие в демонстрационных полетах в рамках проведения 18-й Международной авиакосмической выставки Dubai Airshow 2023 (13-17 ноября 2023 года, Дубай).

Как уже сообщал ЦАМТО, Корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC) на своей странице в WeChat 21 февраля 2023 года объявила о подписании контракта на продажу учебно-тренировочных самолетов усовершенствованной подготовки L-15 Вооруженным силам ОАЭ.

Соглашение было заключено Китайской национальной аэротехнологической импортно-экспортной корпорацией CATIC (China National Aero-Technology Import & Export Corporation) в ходе 16-й Международной оборонной выставки IDEX-2023. УТС L-15 с возможностью дозаправки в воздухе дебютировал на мероприятии в окраске ВВС ОАЭ. Самолет может применяться для подготовки летчиков истребителей четвертого и пятого поколений, перехвата воздушных целей и нанесения ударов.

Подписание контракта состоялось после опубликованного в феврале 2022 года Минобороны ОАЭ сообщения о намерении приобрести 12 самолетов L-15 в Китае.

В соответствии с предварительным соглашением, подписанным Минобороны ОАЭ с CATIC, ВВС и ПВО ОАЭ должны получить 12 УТС L-15 (в составе НОАК носит обозначение JL-10). Опционы предусматривают возможность приобретения еще 36 самолетов в перспективе. Закупка осуществляется в рамках планов ОАЭ по диверсификации портфеля заказов военной техники.

Стоимость и сроки поставки самолетов не раскрываются. Оценочная стоимость двухместного L-15 "Фалькон" составляет от 10 до 15 млн. долл. за единицу.

В какой версии будут поставлены самолеты, учебно-тренировочной или боевой, также пока не известно. Продемонстрированный на IDEX-2023 самолет L-15 был оснащен управляемыми боеприпасами на подкрыльевых узлах подвески.

Как отмечали аналитики, покупка ВВС ОАЭ L-15 может отрицательно повлиять на планы приобретения истребителей F-35A в США. В начале 2021 года, в последние дни своего пребывания в Белом доме президент США Д.Трамп одобрил продажу ОАЭ 50 F-35A и 18 БЛА MQ-9B "Рипер". В конце 2021 года появились сообщения о прекращении переговоров о закупке. Причинами, очевидно, стали опасения США в отношении возможностей Абу-Даби также развивать сотрудничество с Пекином и Москвой.

L-15B – двухместный двухдвигательный сверхзвуковой учебно-боевой самолет с электродистанционной системой управления, предназначенный для подготовки летчиков и выполнения боевых задач. Максимальный взлетный вес самолета составляет 11900 кг, размах крыла – 12,44 м, максимальная дальность полета – 2600 км (с двумя подвесными топливными баками), практический потолок – 16 тыс. м. L-15 оснащен двигателями АИ-222-25Ф украинской компании "Мотор Сич" и способен развивать максимальную скорость 1,4М. Самолет оборудован 9 точками подвески вооружений и может нести боевую нагрузку общей массой до 3500 кг.