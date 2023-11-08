Войти
ЦАМТО

ВВС и ПВО ОАЭ получили первые два китайских УТС L-15

170
0
0
УТС L-15
Китайский учебно-боевой самолет L-15.
Источник изображения: planobrazil.com

ЦАМТО, 7 ноября. В международном аэропорту Аль-Мактум (Дубай, ОАЭ) замечены первые два новых усовершенствованных реактивных учебно-тренировочных самолета L-15 "Фалкон" китайского производства.

Оба самолета с маркировкой L15 64 и L15 65 окрашены в яркую ливрею национальной авиационной демонстрационной группы. По информации Scramble.nl, ожидается, что они примут участие в демонстрационных полетах в рамках проведения 18-й Международной авиакосмической выставки Dubai Airshow 2023 (13-17 ноября 2023 года, Дубай).

Как уже сообщал ЦАМТО, Корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC) на своей странице в WeChat 21 февраля 2023 года объявила о подписании контракта на продажу учебно-тренировочных самолетов усовершенствованной подготовки L-15 Вооруженным силам ОАЭ.

Соглашение было заключено Китайской национальной аэротехнологической импортно-экспортной корпорацией CATIC (China National Aero-Technology Import & Export Corporation) в ходе 16-й Международной оборонной выставки IDEX-2023. УТС L-15 с возможностью дозаправки в воздухе дебютировал на мероприятии в окраске ВВС ОАЭ. Самолет может применяться для подготовки летчиков истребителей четвертого и пятого поколений, перехвата воздушных целей и нанесения ударов.

Подписание контракта состоялось после опубликованного в феврале 2022 года Минобороны ОАЭ сообщения о намерении приобрести 12 самолетов L-15 в Китае.

В соответствии с предварительным соглашением, подписанным Минобороны ОАЭ с CATIC, ВВС и ПВО ОАЭ должны получить 12 УТС L-15 (в составе НОАК носит обозначение JL-10). Опционы предусматривают возможность приобретения еще 36 самолетов в перспективе. Закупка осуществляется в рамках планов ОАЭ по диверсификации портфеля заказов военной техники.

Стоимость и сроки поставки самолетов не раскрываются. Оценочная стоимость двухместного L-15 "Фалькон" составляет от 10 до 15 млн. долл. за единицу.

В какой версии будут поставлены самолеты, учебно-тренировочной или боевой, также пока не известно. Продемонстрированный на IDEX-2023 самолет L-15 был оснащен управляемыми боеприпасами на подкрыльевых узлах подвески.

Как отмечали аналитики, покупка ВВС ОАЭ L-15 может отрицательно повлиять на планы приобретения истребителей F-35A в США. В начале 2021 года, в последние дни своего пребывания в Белом доме президент США Д.Трамп одобрил продажу ОАЭ 50 F-35A и 18 БЛА MQ-9B "Рипер". В конце 2021 года появились сообщения о прекращении переговоров о закупке. Причинами, очевидно, стали опасения США в отношении возможностей Абу-Даби также развивать сотрудничество с Пекином и Москвой.

L-15B – двухместный двухдвигательный сверхзвуковой учебно-боевой самолет с электродистанционной системой управления, предназначенный для подготовки летчиков и выполнения боевых задач. Максимальный взлетный вес самолета составляет 11900 кг, размах крыла – 12,44 м, максимальная дальность полета – 2600 км (с двумя подвесными топливными баками), практический потолок – 16 тыс. м. L-15 оснащен двигателями АИ-222-25Ф украинской компании "Мотор Сич" и способен развивать максимальную скорость 1,4М. Самолет оборудован 9 точками подвески вооружений и может нести боевую нагрузку общей массой до 3500 кг.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
ОАЭ
Россия
США
Продукция
F-35A
MQ-9 Reaper
АИ-222
Компании
AVIC
Мотор Сич
Проекты
БПЛА
Похожие новости
09.02.2022
«Мотор Сич»: турецкий форсаж
10.02.2021
«Аспиды» с Апеннин
12.08.2015
В небе меньше, но лучше — часть I
28.11.2012
Успехи военного авиастроения Поднебесной
02.11.2011
И целого мира мало
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 04:04
  • 4
ВСУ и западная авиация
  • 08.11 01:56
  • 56606
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.11 22:48
  • 238
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 07.11 14:59
  • 1
Крикалев исключает появление искусственной гравитации на новой орбитальной станции
  • 07.11 14:08
  • 71
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 06.11 19:48
  • 10
Танки и их роль в современной войне
  • 06.11 18:02
  • 0
Танки в современной войне (продолжение).
  • 06.11 08:45
  • 1
МИД РФ: Закрытие Балтийского моря для России означает его закрытие для всех
  • 06.11 02:55
  • 2
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 06.11 02:22
  • 2
Российские военные в зоне СВО получат на вооружение гусеничные вездеходы «Пластун- СН» для эвакуации раненых
  • 06.11 02:14
  • 1
Почему британские гаубицы AS-90 не станут легкой добычей для российской арты
  • 06.11 01:35
  • 48
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 05.11 15:22
  • 1223
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.11 09:59
  • 1
Leopard 2А6 ВСУ сожгли снарядом, не предназначенным для уничтожения танков
  • 05.11 07:26
  • 2
Сырые спальники, лисьи норы и грязь: российские военные рассказали о проблемах быта на передовой