США согласились помочь Армении построить «новую и современную» армию

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Подготовкой армянской армии займутся американцы, предварительные договоренности уже достигнуты, осталось подписать официальные документы. О переговорах в Штутгарте сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

Армения ищет себе нового покровителя, который смог бы решить все проблемы. Отделавшись от Карабаха, Ереван обратился к Парижу за вооружениями и даже получил обещания от французов на поставку трех РЛС и ЗРК, но в будущем. По-видимому, французы не оправдали надежд армян, поэтому состоялись переговоры с американцами в Штутгарте, куда прибыл первый замминистра обороны Армении Эдвард Асрян.

На встрече с замглавы Европейского командования ВС США Стивеном Башамом Асрян обсудил перспективы военного сотрудничества Армении и США, а также реформы армянской армии. Американский генерал выразил готовность помочь Еревану построить новую современную армию. Разговоров о поставках вооружений не было, или о них просто не говорят.

Как сообщает армянское военное ведомство, американцы готовы помочь армянам сделать армию "профессиональнее", провести ряд реформ с целью модернизации системы управления, военного образования, боевой подготовки и т.д., в общем, полностью ее изменить на западный лад. С этой целью планируется введение сержантского состава по стандартам НАТО, как уже сделали в армиях Грузии и Украины. Армянскому генералу даже показали расположенный в Гогенфельсе объединенный многонациональный центр подготовки сухопутных войск США в Европе и Академию сержантского состава. Говорят что ему очень понравилось.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян не иключил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, поскольку эта организация не в состоянии "обеспечить безопасность" республики.