Войти
Военное обозрение

США согласились помочь Армении построить «новую и современную» армию

185
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Подготовкой армянской армии займутся американцы, предварительные договоренности уже достигнуты, осталось подписать официальные документы. О переговорах в Штутгарте сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

Армения ищет себе нового покровителя, который смог бы решить все проблемы. Отделавшись от Карабаха, Ереван обратился к Парижу за вооружениями и даже получил обещания от французов на поставку трех РЛС и ЗРК, но в будущем. По-видимому, французы не оправдали надежд армян, поэтому состоялись переговоры с американцами в Штутгарте, куда прибыл первый замминистра обороны Армении Эдвард Асрян.

На встрече с замглавы Европейского командования ВС США Стивеном Башамом Асрян обсудил перспективы военного сотрудничества Армении и США, а также реформы армянской армии. Американский генерал выразил готовность помочь Еревану построить новую современную армию. Разговоров о поставках вооружений не было, или о них просто не говорят.

Как сообщает армянское военное ведомство, американцы готовы помочь армянам сделать армию "профессиональнее", провести ряд реформ с целью модернизации системы управления, военного образования, боевой подготовки и т.д., в общем, полностью ее изменить на западный лад. С этой целью планируется введение сержантского состава по стандартам НАТО, как уже сделали в армиях Грузии и Украины. Армянскому генералу даже показали расположенный в Гогенфельсе объединенный многонациональный центр подготовки сухопутных войск США в Европе и Академию сержантского состава. Говорят что ему очень понравилось.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян не иключил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, поскольку эта организация не в состоянии "обеспечить безопасность" республики.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Грузия
США
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
13.09.2023
Новый антироссийский фронт. Запад понял, что Украина не справляется
15.04.2022
НАТО уходит в сеть
10.02.2022
В США назвали способ выйти из порочного круга конфликтов с Россией
02.02.2022
Вот как Эрдоган предотвратит войну на Украине
20.08.2020
Svenska Dagbladet (Швеция): солдаты России и США могут оказаться лицом к лицу
10.10.2019
RAND Corporation (США): Россия, НАТО и стратегия безопасности на Черном море
17.08.2018
Военные Армении и Азербайджана на натовских учениях в Грузии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 04:04
  • 4
ВСУ и западная авиация
  • 08.11 01:56
  • 56606
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.11 22:48
  • 238
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 07.11 14:59
  • 1
Крикалев исключает появление искусственной гравитации на новой орбитальной станции
  • 07.11 14:08
  • 71
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 06.11 19:48
  • 10
Танки и их роль в современной войне
  • 06.11 18:02
  • 0
Танки в современной войне (продолжение).
  • 06.11 08:45
  • 1
МИД РФ: Закрытие Балтийского моря для России означает его закрытие для всех
  • 06.11 02:55
  • 2
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 06.11 02:22
  • 2
Российские военные в зоне СВО получат на вооружение гусеничные вездеходы «Пластун- СН» для эвакуации раненых
  • 06.11 02:14
  • 1
Почему британские гаубицы AS-90 не станут легкой добычей для российской арты
  • 06.11 01:35
  • 48
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 05.11 15:22
  • 1223
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.11 09:59
  • 1
Leopard 2А6 ВСУ сожгли снарядом, не предназначенным для уничтожения танков
  • 05.11 07:26
  • 2
Сырые спальники, лисьи норы и грязь: российские военные рассказали о проблемах быта на передовой