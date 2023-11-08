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Энергетическая зависимость от поставок российского ядерного топлива является критической для национальной безопасности США. Об этом заявила помощник по ядерной энергетике главы Минэнерго страны Кэтрин Хафф.

В ходе интервью изданию Financial Times американская чиновница отметила, что Вашингтон продолжает закупать у российских компаний как минимум 20 процентов всего используемого ядерного топлива. Хафф также не преминула обратить внимание, что активное использование ядерной энергетики наносит вред климатической обстановке в регионе.

Ранее американское издание The New York Times сообщало, что атомная энергетика США остается зависимой от российских поставок ядерного топлива, которые ежегодно приносят Москве около миллиарда долларов. Возможность найти альтернативные источники поставок топлива для АЭС без увеличения расходов в настоящее время отсутствует.

Также отмечается, что США прекратили обогащение урана из-за того, что с начала 1990-х годов начали закупать российское ядерное топливо. После прекращения США обогащения урана Россия заняла около половины мирового рынка ядерного топлива.

Несмотря на все усилия Запада, направленные на окончательный разрыв оставшихся экономических связей с Россией, поставки ядерного топлива остаются одним из наиболее значительных из оставшихся американских денежных потоков в Россию. Между тем, средства, выделенные правительством США на возобновление собственного обогащения урана застряли из-за бюрократических процессов.