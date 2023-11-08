Войти
Военное обозрение

Минэнерго США признало критическую зависимость от российских поставок ядерного топлива

173
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Энергетическая зависимость от поставок российского ядерного топлива является критической для национальной безопасности США. Об этом заявила помощник по ядерной энергетике главы Минэнерго страны Кэтрин Хафф.

В ходе интервью изданию Financial Times американская чиновница отметила, что Вашингтон продолжает закупать у российских компаний как минимум 20 процентов всего используемого ядерного топлива. Хафф также не преминула обратить внимание, что активное использование ядерной энергетики наносит вред климатической обстановке в регионе.

Ранее американское издание The New York Times сообщало, что атомная энергетика США остается зависимой от российских поставок ядерного топлива, которые ежегодно приносят Москве около миллиарда долларов. Возможность найти альтернативные источники поставок топлива для АЭС без увеличения расходов в настоящее время отсутствует.

Также отмечается, что США прекратили обогащение урана из-за того, что с начала 1990-х годов начали закупать российское ядерное топливо. После прекращения США обогащения урана Россия заняла около половины мирового рынка ядерного топлива.

Несмотря на все усилия Запада, направленные на окончательный разрыв оставшихся экономических связей с Россией, поставки ядерного топлива остаются одним из наиболее значительных из оставшихся американских денежных потоков в Россию. Между тем, средства, выделенные правительством США на возобновление собственного обогащения урана застряли из-за бюрократических процессов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
26.10.2021
Эрдоган идет к разрыву отношений с Западом
16.06.2021
Мощь скандинавских сестер
08.04.2021
Отношениям России и Индии угрожают планы «азиатского НАТО»
09.08.2018
Наталия Новикова: "Споры бактерий способны пережить полет на Марс"
03.05.2018
Российский десант высадился в центре Африки
30.05.2016
"Росатом" ищет новый вход на рынок США
23.03.2007
МИНИСТР ОБОРОНЫ ТЕРЯЕТ ФУНКЦИИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 04:04
  • 4
ВСУ и западная авиация
  • 08.11 01:56
  • 56606
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.11 22:48
  • 238
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 07.11 14:59
  • 1
Крикалев исключает появление искусственной гравитации на новой орбитальной станции
  • 07.11 14:08
  • 71
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 06.11 19:48
  • 10
Танки и их роль в современной войне
  • 06.11 18:02
  • 0
Танки в современной войне (продолжение).
  • 06.11 08:45
  • 1
МИД РФ: Закрытие Балтийского моря для России означает его закрытие для всех
  • 06.11 02:55
  • 2
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 06.11 02:22
  • 2
Российские военные в зоне СВО получат на вооружение гусеничные вездеходы «Пластун- СН» для эвакуации раненых
  • 06.11 02:14
  • 1
Почему британские гаубицы AS-90 не станут легкой добычей для российской арты
  • 06.11 01:35
  • 48
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 05.11 15:22
  • 1223
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.11 09:59
  • 1
Leopard 2А6 ВСУ сожгли снарядом, не предназначенным для уничтожения танков
  • 05.11 07:26
  • 2
Сырые спальники, лисьи норы и грязь: российские военные рассказали о проблемах быта на передовой