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Военное обозрение

Пресса США: Белый дом уведомил Конгресс о передаче Израилю партии высокоточных авиабомб

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты планируют поставить армии обороны Израиля партию высокоточных бомб семейства Spice для бомбардировок сектора Газа. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным американского издания, Белый дом уже направил в Конгресс США уведомление о потенциальной передаче Израилю управляемых планирующих бомб на сумму 320 млн. долларов. Интересно, что американцы хотят поставить Израилю высокоточные боеприпасы, разработанные израильской компанией Rafael. Получается, что в рамках договоренностей дочернее предприятие компании из США передает бомбы в свой головной офис в Израиле, откуда они уже поступят на вооружение израильской армии.

Spice является управляемой планирующей авиационной бомбой с инерциальной системой управления и наведения, включающей GPS, ТВ или тепловизионное наведение на завершающем этапе полета. Используемая головка самонаведения имеет большой угол обзора, сканирование изображения проходит в автономном режиме. Бомбы данного семейства могут поражать цели на дальности от 60 до 125 км (сведения разнятся), точность попадания в цель (КВО) - менее 3 метров, вероятность попадания – 95%. В память бомбы может быть занесено до 100 целей, а экипаж ударного истребителя может перенацелить ее в воздухе.

Ранее в Белом доме призвали Израиль использовать передаваемое американцами оружие по "законам войны".

Между тем, ВВС Израиля продолжают наносить удары по городу Газа, фактически равняя его с землей. Хотя командование армии обороны Израиля и ввело подразделения в сектор Газа, но в сам город он не заходят, ведя бои на окраинах. Предположительно, в Израиле боятся слишком больших потерь в ходе боев в городских условиях, поэтому будут продолжать бомбить Газу.

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Страны
Израиль
США
Компании
Rafael
Проекты
GPS
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