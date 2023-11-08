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ТАСС

Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

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Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

По словам собеседника агентства, зенитную ракетную систему использовали в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские войска применили в СВО зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 "Триумф" с использованием зенитных управляемых ракет (ЗУР) с активными головками самонаведения. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству.

"Россия в ходе специальной военной операции на Украине использовала ЗРС С-400 "Триумф" в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В составе ЗРС С-400 использовались ЗУР с активными головками самонаведения. Все это обеспечило успех применения системы по авиации противника", - отметил собеседник агентства.ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

25 октября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что у ВС РФ появились зенитные ракетные комплексы, которые сбили за пять дней 24 украинских самолета.

По словам другого собеседника агентства, стрельба ЗРС С-400 велась на максимальную дальность по целям, которые в момент поражения находились на высоте примерно 1 тыс. метров, при этом использовались "новые боевые части" ЗУР. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
А-50 ДЛРО
С-400 Триумф
Компании
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Персоны
Шойгу Сергей
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