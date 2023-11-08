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ТАСС

В РКК "Энергия" ожидают первый полет ПТК с космонавтами в 2028-2029 годах

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Генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев
Генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьев напомнил, что корабль также рассчитан на полет к Луне

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Первый пилотируемый полет перспективного транспортного космического корабля (ПТК) ожидается в 2028-2029 годах. Об этом сообщил генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев в рамках конференции по космической биологии и авиакосмической медицине "Земля - Орбита- Дальний космос".

Соловьев вручил директору Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олегу Орлову макет корабля в подарок к 60-летию ИМБП. "Готовьтесь - в этом корабле буквально в 2028-2029 году мы ожидаем, что отобранные вами космонавты обязательно полетят в космос", - сказал он, напомнив, что корабль также рассчитан на полет к Луне.

Генконструктор также затронул дальнейшие планы российской пилотируемой программы, в том числе по освоению четвертой планеты от Солнца. "Хотите-не хотите, но на Марс мы обязательно полетим", - сказал Соловьев, отметив, что специалисты отечественной ракетно-космической индустрии "обречены осваивать космос надежно и безопасно". 

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Страны
Россия
Проекты
Луна
Марс
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