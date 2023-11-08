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ТАСС

Трутнев предложил наладить массовое производство БПЛА на Дальнем Востоке

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Юрий Трутнев
Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Источник изображения: ekogradmoscow.ru

Вице-премьер отметил, что "есть характеристики, в которых надо конкурировать"

ТАСС, 7 ноября. Массовое производство беспилотных летательных аппаратов необходимо наладить на Дальнем Востоке, считает вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки в Хабаровский край.

"В рабочих поездках мы смотрим весь ряд производимых на Дальнем Востоке беспилотных аппаратов, сравниваем модели с теми, которые применяются в зоне специальной военной операции. Это делается для того, чтобы, во-первых, максимально быстро перейти к массовому производству беспилотников со всеми комплектующими на Дальнем Востоке. Во-вторых, есть линейка характеристик, в которой надо конкурировать. Это переносимый вес, устойчивость, цена. Мы все это проанализировали, показатели у данного предприятия неплохие", - сказал Трутнев.

Речь идет о работе предприятия "Аэро-хит" по производству беспилотных летательных аппаратов, с которым ознакомился Трутнев. На предприятии закуплено оборудование и сформирован запас комплектующих для выпуска нескольких модификаций мультироторного FPV-дрона "Велес". Возможности предприятия позволяют выпускать до 300 дронов в месяц. Часть используется в зоне СВО. Ведется работа по расширению производства, увеличению объемов производства до 1 тыс. дронов в месяц.

Параллельно рассматривается расширение сотрудничества и промышленно-научной кооперации с китайскими партнерами. В перспективе планируется формирование на Дальнем Востоке комплексного научно-производственного центра развития беспилотных авиационных систем, как военного, так и гражданского назначения.

По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, такие предприятия поддерживаются в рамках территории опережающего развития "Патриотическая". Пройдя этапы тестирования на Дальнем Востоке, изделия отправляются в зону СВО. Предприятия, выпускающие лучшие экземпляры, будут получать поддержку.

"Аэро-хит" - новое предприятие в Хабаровском крае в области развития беспилотных авиационных систем. Компания является резидентом ТОР "Хабаровск". 

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
БПЛА
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