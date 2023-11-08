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Военный флот Японии продолжит патрулировать Оманский залив, так как японские ВМС не намерены покидать Ближний Восток. Такое решение принято для обеспечения безопасного морского судоходства на важных маршрутах.

Об этом сообщает японский телеканал NHK, ссылаясь на кабинет министров страны.

Отмечается, что миссия Сил самообороны Японии на Ближнем Востоке, срок которой заканчивается 19 ноября, теперь продляется еще на один год.

Нам необходимо принять все возможные меры для обеспечения безопасности судоходства на чрезвычайно важных маршрутах морских перевозок

- сказано в правительственном сообщении.

На данный момент в зоне Оманского залива находятся эсминец и патрульный самолет ВМС Японии.

Также в этом месяце заканчивается срок миссии японских Сил самообороны по наблюдению за обстановкой на Синайском полуострове. Ее правительство тоже решило продлить, поэтому отправляет на Синай четырех военных.

Ранее ряд арабских государств на заседании Генассамблеи ООН призвали стороны ближневосточного конфликта к немедленному прекращению огня и перемирию. К большому удивлению американцев, Япония не стала отклонять этот призыв.

На прошлой неделе в пресс-службе Минобороны США объявили, что американская авианосная ударная группа прибыла на Ближний Восток. Флагманом этой АУГ является авианосец «Дуайт Эйзенхауэр».

Ударная группа во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр» прибыла на Ближний Восток в зону ответственности центрального командования в качестве усиления представительства в регионе

- говорится в сообщении.