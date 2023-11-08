Малайзия не признала односторонние санкции США против ХАМАС и пообещала продолжить финансирование палестинского движения

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Власти Малайзии не будут признавать введенные США в одностороннем порядке санкции против международного финансирования группировки ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, сообщает газета New Straits Times.

По утверждению главы малазийского правительства, власти страны признают лишь санкции, введенные в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), а односторонние санкции не воспринимают, даже если их ввели Соединенные Штаты. Ибрагим пообещал, что Малайзия и впредь будет поддерживать палестинское движение ХАМАС, санкции не отразятся на уровне поддержки.

Принятый Палатой представителей Конгресса США законопроект, в соответствии с которым вводятся санкции за поддержку ХАМАС, премьер-министр Малайзии назвал частью политики Запада по запугиванию помогающих палестинскому движению правительств и организаций. По словам Анвара Ибрагима, ООН не классифицирует ХАМАС в качестве террористической организации.

Более того, глава правительства Малайзии пригрозил американским компаниям возможными проблемами с инвестированием в стране. Как мы видим, влияние Вашингтона на исламский мир продолжает стремительно сокращаться, и даже давние партнеры не гарантируют лояльность.

Малайзия долгое время была надежным военно-политическим союзником Запада в Юго-Восточной Азии. Но ситуация стремительно меняется, и в сложившейся ситуации большинство стран «глобального Юга» уже не готовы во всех без исключения вопросах следовать в фарватере американского внешнеполитического курса.