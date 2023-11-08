ВВС Нигерии приняли первые ударные вертолеты T-129 ATAK

ЦАМТО, 7 ноября. Командование ВВС Нигерии приняло первые два из шести заказанных ударных вертолетов T-129 ATAK турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI).

Оставшиеся машины должны быть поставлены до начала второго квартала 2024 года.

Как сообщает Defenceweb.co.za, согласно данным системы отслеживания полетов, самолет A-400M (21-0118) ВВС Турции прибыл в Нигерию 1 ноября после вылета с предприятия TAI в Анкаре. Несколько дней спустя ВВС Нигерии подтвердили получение первых двух вертолетов Т-129, которые вскоре будут приняты на вооружение.

Начальник штаба ВВС Нигерии Хасан Абубакар заявил, что поставка является частью программы модернизации ВВС Нигерии. Он напомнил, что несколько недель назад ВМС Нигерии получили два дополнительных разведывательных самолета DA62.

Маршал авиации вместе с министром обороны Мохаммедом Бадару Абубакаром посетил Турцию 29 октября, чтобы "способствовать скорейшей доставке вертолетов Т-129 ATAK, приобретенных для ВВС Нигерии". На фотографиях визита изображен первый вертолет с р.н. NAF500.

Министр обороны Нигерии также провел переговоры со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером и посетил несколько турецких компаний, в том числе Turkish Aerospace Industries, MKE, Aselsan и Roketsan. В ходе визита министр призвал усилить взаимодействие турецких компаний с ВС Нигерии посредством передачи оборонных технологий.

Как сообщил журнал Scramble, вертолеты Т-129 ВВС Нигерии будут эксплуатироваться 115-й группой специальных операций, размещенной в Порт-Харкорте. Предполагается, что вторая пара Т-129 будет поставлена до конца 2023 года, а оставшиеся два – в первом квартале 2024 года. Командование ВВС Нигерии может разместить заказ на поставку шести дополнительных Т-129.

Как сообщал ЦАМТО ранее, первые сообщения о планах ВВС Нигерии закупить 6 вертолетов T-129 ATAK появились в июле 2022 года. В ходе авиасалона Farnborough International Airshow 2022 генеральный директор компании TAI (Turkish Aerospace Industries) Темел Котил заявил, что вертолеты T-129 ближайшем будущем будут поставлены в Нигерию, не указав их количество. Ранее, 7 апреля. Т.Котил заявил, что помимо продажи шести T-129 для ВС Филиппин, у компании имеется заказ на поставку еще шести вертолетов для неназванного африканского заказчика.

Поставки шести Т-129 на Филиппины начались в марте 2022 года. Пакистан также пытался приобрести 30 вертолетов, но сделка сорвалась после того, как США отказались одобрить экспорт установленных на них двигателей LHTEC CTS800.

ВС Нигерии стремятся усилить возможности авиационного компонента за счет закупки вертолетов и самолетов различных типов. В дополнение к семи вертолетам Ми-24В/П и 17 Ми-35М/П ВС Нигерии приобретают у MD Helicopters 12 MD-530F "Каюс Уорриор Плюс", которые будут доставлены до конца 2023 года, и намерены закупить ударные вертолеты AH-1Z "Вайпер" в США.