WP: США и Украина обвиняют друг друга в провале контрнаступления

Украинцы, в частности, жалуются на то, что Запад не предоставил им достаточно вооружений для прорыва российских укреплений, пишет обозреватель газеты Макс Бут

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Украинская и американская стороны закулисно обвиняют друг друга в том, что попытки Киева провести контрнаступление были неудачными. Об этом говорится в авторской колонке обозревателя газеты The Washington Post Макса Бута, опубликованной в понедельник.

В материале констатируется, что попытки Киева провести контрнаступление "не привели к крупному прорыву, на который надеялись лидеры Украины и ее сторонники на Западе". "Почему Украина не добилась больших успехов? За кулисами множество взаимных обвинений между должностными лицами Украины и США. Американцы приватно сетуют на то, что украинцы не справились с проведением общевойскового наступления в стиле НАТО и вернулись к боевым действиям на истощение, характерным для советской военной стратегии, в то же время направляя крайне нужный личный состав на второстепенные действия вокруг Бахмута (украинское название Артемовска - прим. ТАСС)", - отмечается в публикации.

"Украинцы в свою очередь жалуются на то, что Запад не предоставил им достаточно вооружений, чтобы прорвать российские укрепления, и что многие полученные ими вооружения в нерабочем состоянии, - добавил обозреватель. - Украина не располагает техникой и бронемашинами для разминирования и, что еще более важно, достаточными военно-воздушными силами, чтобы не допустить ударов российской пилотируемой и беспилотной авиации по наступающим украинским войскам, когда они пытаются пересечь минные поля".

"Силы США никогда не стали бы атаковать укрепленные позиции без превосходства в воздухе, однако Пентагон ожидает, что украинские войска будут делать именно это. И администрация [президента США Джо] Байдена до этой осени не отправляла Украине танки M1 Abrams и [тактические ракеты] ATACMS, это произошло слишком поздно, чтобы повлиять на летнее контрнаступление", - подчеркнул Бут.

"Что должна теперь делать Украина и поддерживающие ее стороны на Западе? Многие будут настаивать, что после провала контрнаступления пришло время заключить сделку с Кремлем", - говорится в материале. Однако обозреватель утверждает, что вместо этого США следует наращивать поставки вооружений Киеву и надеяться на нанесение максимального ущерба России.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также около 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. 15 октября президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.