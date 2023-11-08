Ловкий винт: модернизированный Ми-26 испытан в боевых полетах в зоне СВО

Он позволяет быстрее перебрасывать личный состав и технику между направлениями, объясняют эксперты

Новый транспортный вертолет Ми-26Т2В выполнил первые боевые вылеты в зоне спецоперации на Украине. Именно результаты этой работы позволили Минобороны РФ принять его на вооружение, о чем ранее сообщил начальник армейской авиации ВКС Игорь Романов. Вертолет заходил даже в зону действия украинского ПВО и хорошо себя зарекомендовал, сообщили «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе и подтвердил собеседники в Минобороны. Ми-26ТВ-2 — это последняя модификации самого тяжелого в мире серийного вертолета, оборудованная комплексом борьбы с зенитными ракетами. Он позволит быстро перебрасывать личный состав и военную технику между направлениями, причем доставлять их непосредственно к переднему краю, отметили эксперты.

Надежная поддержка

Новый сверхтяжелый вертолет Ми-26Т2В уже больше года используется в зоне специальной военной операции. По итогам боевой работы Министерством обороны РФ было принято решение о его серийных закупках, рассказали «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе и подтвердил собеседники в военном ведомстве.

Помимо обычной перевозки техники, личного состава и грузов вертолет-гигант несколько раз за последний год участвовал в боевых вылетах. Ми-26Т2В действовал непосредственно в зоне действия зенитных комплексов противника. При этом высокую эффективность показал его бортовой комплекс обороны. Он не позволил противнику поразить сверхтяжелой вертолет.

По словам одного из собеседников издания в ОПК, Ми-26Т2В хорошо зарекомендовал себя в ходе прошлогодних боев в районе Балаклеи и Купянска. Благодаря высоким летным характеристикам и комплексу самообороны ему удавалось проводить высадки практически на линии боевого соприкосновения.

Транспортный вертолет Ми-26Т2В Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ранее о том, что новый тяжелый широкофюзеляжный транспортный Ми-26Т2В был принят на вооружение российскими ВКС, сообщил начальник армейской авиации ВКС России Игорь Романов. По его словам, авиапарк армейской авиации ежегодно обновляется за счет поступления новой и модернизированной авиационной техники. В 2023 году кроме Ми-26Т2В от промышленности были получены вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, Ми-8АМТШ-В, Ми-8МТВ-5М.

В свое время Ми-26 пришел на смену Ми-6 и за долгие годы зарекомендовал себя как надежная машина, рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— Вертолет не боевой, а транспортный, может много увезти, — объяснил эксперт. — Новая машина Ми-26Т2В будет перевозить личный состав, технику и боеприпасы непосредственно к передовой. Он может садиться на ограниченные площадки. Всё это позволяет быстро усилить тот или иной участок линии боевого соприкосновения, сделать это неожиданно для противника.

Ми-26 может перевозить одну боевую машину десанта и порядка 60 десантников, рассказал «Известиям» председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 Источник изображения: Фото: РИА Новости

— Эти машины применялись в ходе маневренных боев в 2022 году, — рассказал он. — Например, когда были проблемы на харьковском направлении, наши усиливали там группировку, перебрасывая подразделения с одного направления на другое. Кроме того, они могут перевозить наиболее важные образцы техники, в которых возникла необходимость, например средства противовоздушной обороны.

Для высадки тактических воздушных десантов «двадцать шестой», в отличие от маневренных Ми-8, не подходит — слишком большой и тихоходный для этого, отметил Валерий Юрьев.

Боевая «корова»

Ми-26Т2В изготавливаются на авиационном предприятии «Роствертол» в Ростове-на-Дону. Он считается самым массовым тяжелым транспортным вертолетом в мире, с грузоподъемностью 20 т. В состав экипажа входят пять человек.

Новая модель самого грузоподъемного в мире военно-транспортного вертолета создана холдингом «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех»). «Коровы», как эти машины за солидные габариты называют летчики, стали более защищенными, получили современное электронное оборудование и научились ориентироваться в сложных погодных условиях.

Ми-26 модернизировались с учетом боевого опыта, приобретенного ВКС РФ в Сирии.

Первый полет Ми-26Т2В состоялся в августе 2018 года, а предварительные испытания, подтвердившие заложенные в машину характеристики, были закончены в январе 2019 года.

Вертолет Ми-26Т2 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Мишина инновационная. Оборудована самым современным бортовым радиоэлектронным оборудованием: усовершенствованным пилотажно-навигационным комплексом, инерциальной навигационной системой и ГЛОНАСС. Авионика позволяет управлять машиной в любое время суток.

Цифровой автопилот может не только провести Ми-26Т2 по маршруту, но и обеспечить его автоматизированный заход на посадку с зависанием на заданной высоте.

Вертолет оборудован системой индикации основных показателей приборов на электронных дисплеях, что повышает удобство пилотирования.

Машина может подниматься на высоту до 4,6 тыс. м и лететь с максимальной скоростью 295 км/ч. Дальность полета — до 1905 км.

Ми-26Т2В получил бортовой комплекс обороны, характеристики которого не разглашаются. Известно, что он эффективно борется с зенитными ракетами.

Боевая история Ми-26

Первый серийный экземпляр Ми-26 вышел из цеха 4 октября 1980 года и за эти годы различные модификации вертолета поучаствовали во многих вооруженных конфликтах.

Ми-26 впервые применил в боевой обстановке в 1984 году. Машины действовали в составе советского ограниченного воинского контингента в Афганистане.

Также эти вертолеты использовались военными в ходе нагорнокарабахского конфликта, в первой и второй чеченских кампаниях, операциях Международных сил безопасности в Афганистане.

Вертолет Ми-26, 1981 год Источник изображения: Фото: ТАСС/Борис Корзин

В частности, осенью 2009 года Ми-26 вывез из-под огня американский транспортный вертолет CH-47 Chinook Вооруженных сил США, который совершил вынужденную посадку под Кандагаром.

За всё время эксплуатации огнем ПЗРК было сбито несколько таких машин. Самая крупная катастрофа произошла 19 августа 2002 года в Чечне — борт был подбит из ПЗРК и упал на минное поле, погибло 127 человек. Еще два борта были сбиты огнем ПЗРК в Нагорном Карабахе в 1992 году. В 2009-м Ми-26 был поражен из ПЗРК или гранатомета в Афганистане, погибли семь человек.

Ми-26 применялись ООН в миротворческих миссиях на территории бывшей Югославии, в Сомали, Бурунди, Восточном Тиморе.

Эти машины различных модификаций эксплуатируются в ВКС России, Пограничной службе ФСБ и войсках Национальной гвардии, МЧС и гражданских авиационных компаниях.

Алексей Михайлов

Богдан Степовой