"Риски возрастают". СМИ подсчитали расходы Израиля на войну с ХАМАС

Calcalist: затраты Израиля на войну с ХАМАС могут превысить $50 млрд

МОСКВА, 6 ноября/ Радио Sputnik. Война Израиля против ХАМАС может обойтись бюджету страны в 200 миллиардов шекелей (около 51 миллиарда долларов), пишет израильская финансовая газета Calcalist.

Ссылаясь на предварительные данные Министерства финансов еврейского государства, издание отмечает, что эта цифра была рассчитана с учетом активных боевых действий, которые продлятся от 8 до 12 месяцев.

Среди других условий – ограничение района проведения возможной полномасштабной операции территорией сектора Газа, а также невмешательство в активные боевые действия ливанского движения "Хезболла", Ирана или йеменских хуситов.

В израильском Минфине подобный прогноз считают оптимистичным, говорится в статье. Предполагаемый сценарий может быть реализован, если после завершения военной операции 350 тысяч резервистов сразу вернутся на рабочие места.

В ведомстве сравнили затраты на войну с расходами на борьбу с пандемией, что обошлось Израилю в 160 миллиардов шекелей (40,8 миллиарда долларов).

Отмечается, что пандемия продолжалась два года, после ее окончания люди сразу вернулись на работу, и страна смогла быстро восстановиться. Минфин сообщил, что в случае с войной так быстро вернуться в форму экономика Израиля не сможет.

"Здесь нет никакой искусственной приостановки (экономики, – ред.), есть шок предложения, который перерастает в кризис спроса, процентные ставки высоки, а риски для экономики резко возрастают", – приводит Life комментарий израильского Минфина.

Накануне радио Sputnik сообщило, что армия Израиля заявила о полном окружении сектора Газа и выходе подразделений ЦАХАЛ к морю.