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ТАСС

Глава ЕКА предложил провести в Европе конкурс на создание грузового корабля для МКС

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Йозеф Ашбахер
Йозеф Ашбахер.
Источник изображения: © Пресс-служба Европейского космического агентства

Его первый полет должен состояться к 2028 году, отметил Йозеф Ашбахер

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) готово объявить конкурс среди европейских компаний на создание грузового корабля для доставки грузов на орбиту. Как заявил генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер, его первый полет должен состояться к 2028 году.

"Я предлагаю соревнование для инновационных европейских компаний, в рамках которого они будут должны доставить грузовой корабль на МКС к 2028 году и вернуть его на Землю. Это потребует оснастить корабль возможностями для перевозки грузов, стыковки и возвращения. Это то, чего у Европы на сегодняшний день нет", - сказал он, выступая на министерской встрече стран - участниц ЕКА, которая проходит в Севилье.

Финальным этапом испытаний станет тендер, в ходе которого и определится компания или группа компаний, с которыми будет заключен контракт. В будущем, если страны - участницы ЕКА дадут добро, этот аппарат сможет быть доработан для пилотируемых полетов как на низкую околоземную орбиту, так и за ее пределы, уточнил глава ЕКА.

Ашбахер еще перед началом презентации инициативы подчеркнул, что не просит у стран организации дополнительных ассигнований - "вопрос с госфинансированием уже решен". Средства будут привлечены также со стороны частных инвесторов. Он также добавил, что агентство не забрасывает собственную разработку ракет-носителей, однако рассчитывает, что подобный шаг "придаст динамику новым европейским транспортным услугам". "Это снизит стоимость государственного финансирования и активизирует новый рынок для европейских предпринимателей в космической сфере", - сказал он.

Следует заметить, что до 2015 года ЕКА использовала собственные "космические грузовики" ATV (Automated Transfer Vehicle, "Автоматизированное транспортное средство") для доставки грузов на орбиту. С 2008 по 2015 год было осуществлено пять запусков, все корабли после использования были затоплены по возвращении на Землю. Затем, несмотря на наличие планов по доработке до пилотируемого варианта, было решено отказаться от эксплуатации ATV и сосредоточиться на разработке сервисного модуля Orion для американской лунной программы Artemis. 

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США
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
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