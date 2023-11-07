Ошибка США: Вашингтон неправильно вёл диалог с Путиным

Foreign Affairs: США ошибаются, когда ведут диалог с Путиным с позиции силы

Главной ошибкой США в диалоге с Россией стало решение вести диалог с позиции силы, пишет FA. Попытавшись продемонстрировать свою мощь, усилив безопасность своих партнеров у границ России, Америка лишь подстегнула РФ начать СВО, считает автор.

Этот живучий миф может ослабить американский потенциал сдерживания

В августе 2023 года Соединенные Штаты отметили двухлетнюю годовщину с момента сумбурного вывода своих войск из Афганистана. После почти 20 лет боевых действий в этой стране, Вашингтон покинул ее, оставив после себя невероятный хаос. Американские чиновники были застигнуты врасплох стремительным крахом афганских сил безопасности и оказались не готовы оперативно эвакуировать американских граждан и партнеров из числа афганцев. То, как президент США Джо Байден осуществил операцию по выводу войск, оставило на его администрации огромный синяк, который до сих пор до конца не зажил. Когда в конце августа 2021 года масштабы катастрофы стали очевидными, рейтинг одобрения Байдена упал с 54% до 46% и с тех пор так и не восстановился.

Последние полтора года некоторые критики Байдена утверждали, что вывод американских войск из Афганистана стал одним из факторов, подтолкнувших президента России Владимира Путина к принятию решения о начале специальной военной операции на Украине. Несомненно, Путин четко понимал, что Украина по-прежнему остается нерешенной проблемой, еще до прихода Байдена на должность президента: присоединение Крымского полуострова в 2014 году не помешало Киеву продолжить укрепление связей с Западом несмотря на то, что в Белый дом пришел Дональд Трамп – поклонник Путина. Но в марте 2022 года лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана стал тем событием, которое подтолкнуло Россию к началу специальной военной операции на Украине, подчеркнув, что Россия не напала бы на соседнее государство, если бы Байден не "удрал со всех ног".

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли повторила эту мысль в июне 2023 года в своем выступлении в Айове, назвав сумбурный вывод войск из Афганистана причиной агрессии Путина. И эту теорию продвигали не только политики-республиканцы. Фиона Хилл, бывшая сотрудница Совета национальной безопасности и один из ведущих экспертов по России, заявила, что торопливый вывод американских войск из Афганистана стал свидетельством слабости Соединенных Штатов, что, в свою очередь, побудило Путина к действию.

Согласно этой версии событий, Вашингтон был слишком сосредоточен на внутренних приоритетах, на решении других внешнеполитических вопросов и на внутренних распрях, чтобы эффективно отреагировать на наступление России. Само решение уйти из Афганистана, казалось, стало всего лишь очередным примером в длинной череде эпизодов, когда Соединенные Штаты бросали своих партнеров, и Путин, должно быть, решил, что с Украиной Вашингтон поступит так же. В целом, по мнению этих критиков, наблюдая за тем, как Америка терпит крах в Афганистане, Путин решил, что он может начать свою СВО на Украине, не опасаясь, что Соединенные Штаты попытаются его остановить.

Крайне важно разобраться, действительно ли сумбурный вывод войск из Афганистана сыграл роль в том, что Путин начал свою СВО. Если понять, каким был ход мыслей Путина до начала СВО, это может дать Вашингтону подсказки относительно того, как подходить к текущему военному конфликту сегодня и как сдерживать Путина в будущем. Многие американские политики извлекли неверные уроки, решив, что одним из основных факторов, подтолкнувших Путина к началу СВО, стала слабость, которую Соединенные Штаты якобы продемонстрировали в ходе вывода своих войск из Афганистана. Однако результаты тщательного анализа действий России и комментариев Путина летом 2021 года – а также информации, которая обнаружилась позже, – показывают, что вывод американских войск из Афганистана не оказал никакого воздействия на расчеты Путина. Скорее всего, Путин уже принял решение о начале своей военной операции на Украине к концу весны 2021 года, то есть задолго до вывода американских войск.

В тот период времени Соединенные Штаты демонстрировали мощную поддержку своему партнеру Украине. Путин практически наверняка не пытался воспользоваться предполагаемой слабостью Соединенных Штатов. Гораздо более вероятно, что он был сильно встревожен силой Соединенных Штатов. И Путин решил осуществить масштабную военную операцию несмотря на то, что он видел решительный настрой Америки. Это доказывает, что, чтобы сдержать Путина, одной лишь демонстрации силы недостаточно. Это также доказывает, что, возможно, в некоторых случаях демонстрация силы Соединенными Штатами может привести к обратному результату.

Комната, где все произошло

Сегодня у нас есть убедительные данные, свидетельствующие о том, что Путин, скорее всего, принял решение о начале СВО на Украине где-то между концом апреля и началом июня 2021 года. В 2014 году Россия присоединила Крым, тогда же начался конфликт на востоке Украины. Боевые действия стихли после подписания Минских соглашений – наспех разработанных мер, предусматривавших прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, обмен пленными, принятие решения по политическому статусу регионов на востоке Украины и передачу международно признанной границы под контроль украинцев. Путин полагал, что Минские соглашения затормозят усилия Украины по налаживаю более тесных связей с Западной Европой и Соединенными Штатами.

Но за период времени с 2015 по 2021 год Путину стало ясно, что Минские соглашения не приносят тех результатов, на которые он рассчитывал. В начале 2021 года украинский президент Владимир Зеленский арестовал Виктора Медведчука – украинского оппозиционного политика и доверенное лицо Путина. Между тем новая администрация Байдена ужесточила санкции, введенные против России за вмешательство в президентские выборы 2020 года, за хакерскую атаку на американскую технологическую компанию SolarWinds и отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Путин попытался напомнить Байдену и Зеленскому, что Россия намерена и дальше оказывать влияние на события на Украине: начиная с середины марта 2021 года Россия начала новые военные учения и стала стягивать дополнительные войска в Крым и к границе с Украиной.

К началу апреля Путин уже развернул более 100 тысяч российских военнослужащих вокруг Украины. Правительства Соединенных Штатов и европейских стран заволновались, что вторжение неизбежно. 2 апреля, пока Россия перемещала свои войска к украинской границе, Байден позвонил Зеленскому, чтобы сообщить тому о своей "неизменной поддержке". Спустя четыре недели госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев, где он резко осудил наращивание российских сил у границы и ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут укреплять сотрудничество в области безопасности и увеличат объемы помощи Украине.

Однако эта острая фаза наращивания российских войск началась только после того, как в своем интервью ABC News 17 марта Байден назвал Путина "убийцей", и после того, как спустя неделю Путин встретился с министром обороны России в Сибири. Эта последовательность событий убедительно свидетельствует о том, что в тот момент Путин скорее демонстрировал Байдену свою силу, столкнувшись с откровенным оскорблением, а вовсе не готовился к реальному вторжению. Тогдашний директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасоне (Paul Nakasone) позже сказал, что Соединенные Штаты знали, что в апреле 2021 года Россия не собиралась вторгаться на территорию Украины и что действия вооруженных сил России были всего лишь военными учениями. Действительно, в конце апреля, проведя телефонный разговор с Байденом, Путин смягчил напряженность, приостановив военные учения рядом с территориями Украины и отдав приказ отвести тысячи солдат от российско-украинской границы.

Дальнейшие комментарии и действия Путина позволяют сузить те временные рамки, в течение которых он, вероятнее всего, принял решение о начале СВО. 9 июня 2021 года в своем интервью на главном российском телеканале Путин дал резкий ответ на вопросы об Украине. Он сравнил некоторые украинские законопроекты, касавшиеся национальной принадлежности, с законами, которые нацистский режим когда-то ввел в Германии, и предупредил, что Москва не будет стоять в стороне. Он также отметил, что даже в лучшие времена Запад "плевал на интересы России", и предупредил, что Россия рассматривает вступление Украины в НАТО как красную линию. То июньское телеинтервью Путина оказалось гораздо более агрессивным и эмоциональным по сравнению с публичными комментариями, с которыми российский лидер выступал в ходе весеннего наращивания войск. Вероятнее всего, то выступление Путина можно считать стартом кампании по обеспечению общественной поддержки для начала военной операции.

Затем, 16 июня, Путин провел саммит с Байденом в Женеве. Формальной причиной встречи послужила необходимость смягчить напряженность, возникшую в результате апрельского военного наращивания. Если бы к тому моменту Путин все еще не принял решение, начинать ему наступление на Украину или нет, он, вероятно, мог бы пригрозить Байдену дальнейшими военными действиями или в частном порядке предложить американскому лидеру что-то, что могло бы того заинтересовать, – к примеру, отвести российские войска и технику от украинской границы в обмен на обещание, что Соединенные Штаты ограничат свои отношения с Украиной. Однако, как заявили Путин и Байден на последующих пресс-конференциях, Украина не была основным предметом дискуссии во время их встречи. Путин сказал, что лидеры подробно не затрагивали Украину и что касательно отношений Украины с НАТО обсуждать особо нечего. Байден просто отметил, что он сообщил своему российскому коллеге о готовности Соединенных Штатов и дальше поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Создается впечатление, что к тому моменту Путин уже не видел смысла в попытках обсуждать с Вашингтоном то или иное соглашение по Украине.

Спустя три недели, 8 июля, Байден объявил, что он планирует вывести американские войска из Афганистана. Однако к тому моменту – по данным чиновников украинских вооруженных сил и разведки – Федеральная служба безопасности России уже расширила 9-й отдел 5-й службы – подразделение, отвечавшее за ведение политической борьбы и осуществление секретных операций на Украине, – сделав ее самостоятельной службой и увеличив численность ее личного состава и количество имеющихся в ее распоряжении средств. Согласно тем же сообщениям украинцев, этому российскому агентству также было поручено разработать план оккупации Украины.

Затем, в середине июля Путин опубликовал на официальном сайте Кремля свою статью на 5 тысяч слов. В статье под названием "Об историческом единстве русских и украинцев" говорится, что русские и украинцы – это, по сути, единый народ и что произвольные решения советских лидеров разделили эти две страны – во многом в ущерб России. Кроме того, в статье говорится, что Запад пытается сделать Украину "антироссийской". Создается впечатление, что Путин опубликовал это эссе, чтобы публично обосновать решение начать СВО, которое он к тому моменту уже принял. В материале, опубликованном в 2023 году независимым российским сайтом "Вёрстка", даже говорилось, что в одном из черновиков своей статьи Путин намеревался открыто пригрозить вторжением.

Талибы (признаны террористической организацией Верховным судом России — Прим. ИноСМИ) захватили Кабул 15 августа 2021 года. Но уже к началу августа российские вооруженные силы начали набирать военнослужащих, чтобы создать новый боеготовый резерв, намереваясь собрать около 100 тысяч человек. Новые резервные войска такой численности должны были стать одним из ключевых элементов в подготовке к военной операции на Украине. Вряд ли Путин стал бы предпринимать столь дорогостоящий шаг, если бы он уже не принял решение о начале полномасштабной военной операции.

Ход мыслей Путина

Как именно Путин интерпретировал реакцию Запада на наращивание российских сил весной 2021 года, является ключом к пониманию его решения начать СВО на Украине годом позже. В тот период времени поддержка, которую Соединенные Штаты оказывали своему партнеру Украине, была непоколебимой. Даже когда в апреле 2021 года вторжение России казалось возможным, Вашингтон не был готов вести с Москвой переговоры и обсуждать с ней заинтересованность Украины во вступлении в НАТО. Тот факт, что Россия не начала свою военную кампанию в апреле 2021 года – после того, как Соединенные Штаты открыто выразили готовность решительно поддерживать Украину, – натолкнул многих наблюдателей на мысль, что от этого шага Путина удержала именно демонстрация решимости и силы.

Однако момент, когда Путин принял решение начать свою военную операцию, однозначно доказывает, что его решение было вовсе не реакцией на то, что Соединенные Штаты продемонстрировали свою слабость в Афганистане. Скорее оно было результатом стратегического расчета (или просчета), основанного на страхе, что позиции России слабеют. После апреля 2021 года Путин мог совершенно обоснованно решить, что Байден никогда не захочет заключить с ним такое соглашение по Украине, которое в достаточной мере отвечало бы интересам России. А учитывая, что Соединенные Штаты и их европейские союзники наращивали объемы поддержки Украины в области обороны, разведки и кибербезопасности, Путин, вероятно, пришел к выводу, что ему необходимо начать свою военную операцию, пока у него еще есть такая возможность. В октябре 2021 года на ежегодной встрече дискуссионного клуба "Валдай" Путин сказал, что, с его точки зрения, увеличение объемов западной военной помощи Украине представляет собой угрозу для России даже несмотря на то, что Украина формально не вступила в НАТО.

Тот факт, что Соединенные Штаты попросту бросили своего союзника, выведя войска из Афганистана, совершенно точно не имеет отношения к путинской СВО на Украине. Но этот миф сохраняется. Многие политики пришли к выводу, что лучший способ усмирить задиру-оппортуниста, такого как Путин, – это продемонстрировать решимость и силу. Это убеждение заставляет многих американских политиков колебаться, когда речь заходит о необходимости начать переговоры с целью прекращения украинского конфликта. Они считают, что любая попытка начать переговоры станет демонстрацией слабости и побудит Путина вести себя еще более агрессивно.

Однако, если внимательно проанализировать последовательность событий и сроки принятия Путиным решения о начале СВО, напрашивается совершенно иной вывод: сила Соединенных Штатов и их готовность помогать своим партнерам не сдержали Путина, а, напротив, подстегнули его. Это классическая дилемма безопасности: Соединенные Штаты пытаются усилить безопасность своих партнеров у границ России, однако Москва воспринимает эти усилия как потенциальную угрозу для России. И резкая реакция на наращивание российских сил весной 2021 года, по всей видимости, стала последней каплей, которая окончательно убедила Путина, что ему больше нельзя надеяться на дипломатические инструменты, если он хочет достичь своих целей касательно Украины. В будущем Путин вполне может решить, что те проявления силы со стороны Соединенных Штатов, которые призваны сдержать Россию, представляют собой угрозу, на которую Россия должна ответить военным образом, – из-за чего эти две страны могут оказаться на грани прямого военного конфликта. Если влиятельные чиновники в Вашингтоне и дальше будут заблуждаться в вопросе о том, какие именно факторы подтолкнули Путина начать СВО на Украине, если они и дальше будут верить, что демонстрация силы – это единственный способ сдержать его, они рискуют спровоцировать противоположную реакцию – или даже непосредственный военный конфликт с Россией.

Автор: Питер Шрёдер (Peter Schroeder)