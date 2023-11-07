"Украина упустила шанс, успехов не предвидится": СМИ на Западе сменили тон

Никакого прорыва от украинского контрнаступления можно не ждать, пишет Telegraph. Украина потеряла свой шанс, отмечает автор статьи (если он у нее вообще был). Читатели оценили, как быстро меняется тон в западной пропаганде.

Контрнаступление украинских сил должно было обеспечить стратегический прорыв оборонительных позиций российских войск или нанести им достаточно сильный урон, чтобы вызвать крах в их рядах, а также побудить западные страны и дальше оказывать Киеву военную поддержку. Это должно было случиться до прихода осенних дождей и распутицы, когда тяжелая бронетехника уже не сможет осуществлять свои маневры. Что же, осенние дожди уже здесь, но никакого прорыва так и не произошло.

Более того, никаких успехов и не предвидится. Скорее, контрнаступление украинских сил заходит в тупик, и с учетом нынешнего военного потенциала у них нет шансов прорвать хорошо укрепленную оборону России. И даже в таком раскладе можно разглядеть оптимизм, поскольку Россия, несомненно, уже готовит свое ответное наступление против измотанной украинской армии.

Конечно, суровая правда заключается в том, что украинское контрнаступление могло бы увенчаться успехом, если бы Соединенные Штаты и европейские страны показали, на что они на самом деле способны. Но они этого не сделали. Они предоставили Украине ровно столько оружия, чтобы она могла продолжать борьбу, однако такого количества средств оказалось крайне мало, чтобы одержать победу против столь сильного противника. Каждый новый шаг Запада был отмечен прокрастинацией и заметным нежеланием давать Украине инструменты, необходимые ей для завершения начатого.

К примеру, после нескольких месяцев колебаний только в октябре Соединенные Штаты наконец отправили Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, которые могли бы сыграть решающую роль, если бы они прибыли раньше. И до прибытия истребителей F-16, которые могли бы увеличить боевую мощь украинцев, еще очень далеко.

Причиной такого вопиющего провала стал успех российской кампании устрашения. В тот момент, когда необходимо было реагировать решительными действиями, Запад встретил угрозы Москвы с робостью и страхом. Во главу угла Вашингтон поставил необходимость избежать ответных шагов со стороны Москвы, а вовсе не победу Украины. Наглядным примером служат ракеты ATACMS. Байден испугался, что Путин придет в ярость, если он отправит Украине оружие, с помощью которого можно наносить удары по территории России. Тем не менее, когда в октябре ATACMS впервые были применены, Путин продемонстрировал пустоту своих угроз, попытавшись преуменьшить их значение: он заявил, что эти ракеты "не смогут изменить ситуацию на передовой".

Все это поставило Украину в тяжелое положение. Европейские лидеры, многие из которых колебались с самого начала, теперь питают мало надежды на то, что их военная помощь станет залогом успеха на поле боя. Они устали от этого конфликта и хотят заключить мир с Кремлем, чтобы положить ему конец. Джорджа Мелони признала это в разговоре с российскими пранкерами: "Я вижу сильную усталость, будем говорить правду, со всех сторон. Мы близки к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход".

Это было в сентябре. С тех пор внимание мирового сообщества переключилось с Украины на Ближний Восток, где союзник России Иран подливает масла в огонь регионального конфликта. Лучшего способа посодействовать реализации путинской стратегии по истощению поддержки, которую Запад оказывает Киеву, и придумать нельзя. Последствия ближневосточного конфликта породили нарастающее волнение на Западе, и во многих американских и европейских городах уже начались массовые протесты против той поддержки, которую западные правительства оказывают Израилю.

Между тем в Соединенных Штатах приближаются президентские выборы. Возможно, внешняя политика и не является решающим фактором, способным склонить избирателей в пользу того или иного кандидата, но она все же имеет большое значение. Байдену нужно некое очень серьезное достижение, чтобы компенсировать тот негатив, который остался после вывода войск из Афганистана и на который постоянно указывают его оппоненты. Байден надеялся, что такими достижениями станут возрождение соглашения по иранской ядерной программе, заключенного Обамой, а также историческая нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Но теперь оба эти вопроса больше не рассматриваются — по крайней мере в среднесрочной перспективе.

Одним из оставшихся вариантов могло бы стать урегулирование конфликта на Украине. Что если Байден решит надавить на Украину и заставить ее пойти на перемирие, пригрозив сократить объемы американской помощи или вовсе ее прекратить? Мало кто из европейских лидеров станет возражать против этого, о чем свидетельствует расшифровка разговора Мелони с пранкерами.

Что бы ни случилось, мы, Великобритания, должны продолжить поддерживать более благородное — хотя и трудное — шествие украинцев к окончательной победе. Нам следует обеспечить для Украины превосходство в воздухе, военную технику и артиллерию, которые необходимы ей, чтобы переломить ход боевых действий. Иначе, в нынешних обстоятельствах, только Путин может выйти из этой борьбы победителем.

Комментарии читателей:

Marc Marcjf

У Украины никогда и не было шансов победить Россию. Правило Монти №1 — никогда не переть против Москвы; правило №2 — не делать этого зимой.

Richard Goodier

Подождите, Telegraph вроде уже много раз говорил нам, что Украина выигрывает и находится на грани победы? Что вдруг случилось?

David Farrow

Ричард Кемп переобулся. И как у тебя хватает наглости продолжать писать свои статейки, ума не приложу.

Laurie Bude

Прикрой рот, Кемп. "Украина совершила прорыв, Россия в руинах, Украина побеждает, Россия — восточная ось зла, Восток должен победить, Запад не может победить, Украина провалила дело, Путин в опасности... бла-бла-бла". Ты не устал нести всю эту противоречивую чушь неделю за неделей?

Pradeep Chand

Глупости! Единственный способ прекратить эту нелепую войну — переговоры, причем НАТО должно гарантировать, что переговоры защитят Украину в долгосрочной перспективе. Глупо думать, что можно победить Россию. Если только вы не хотите развязать ядерную войну.

Montesquieu le Ming

Если бы мы два года назад не влезли в этот конфликт, он бы давно уже закончился. Было бы меньше погибших и меньше нелепых трат.

James Cafferty

Американский ВПК получил выгодные контракты на поставку оружия, Telegraph — просмотры, Зеленский — роскошную пенсию, а Восточная Европа — кровавую бойню, смерть и разрушения. Расходимся, друзья.

Автор статьи: Ричард Кемп (Richard Kemp)