Минобороны РФ заявило, что завершена отправка вооружения миротворцев из Карабаха на ремонт в Россию

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские военные сообщили, что завершена отправка вооружения российского миротворческого контингента из Карабаха в РФ на ремонт.

"Завершена ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта", - говорится в сообщении Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне Карабахского экономического района Азербайджанской Республики.

"В ходе оптимизации системы наблюдения свернут один наблюдательный пост в Шушинском районе. Всего с 19 сентября свернуто десять наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов", - сказано в сообщении Минобороны РФ.