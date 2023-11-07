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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ заявило, что завершена отправка вооружения миротворцев из Карабаха на ремонт в Россию

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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские военные сообщили, что завершена отправка вооружения российского миротворческого контингента из Карабаха в РФ на ремонт.

"Завершена ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта", - говорится в сообщении Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне Карабахского экономического района Азербайджанской Республики.

"В ходе оптимизации системы наблюдения свернут один наблюдательный пост в Шушинском районе. Всего с 19 сентября свернуто десять наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

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Страны
Азербайджан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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