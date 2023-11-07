Украинские источники сообщают о новой тактике применения ВС РФ FPV-дронов

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По данным украинских источников, подразделения российской армии начали широко применять новую тактику применения FPV-дронов при штурме позиций боевиков киевского режима.

В частности, как сообщает украинский военный паблик DeepState, во время наступления российской армии в районе населенного пункта Приютное на Времьевском выступе перед заходом штурмовой пехоты на занятые ВСУ позиции по украинским окопам были запущены дроны. Таким образом ВС РФ удалось без потерь со своей стороны ликвидировать семерых украинских боевиков и отбить около километра лесополосы.

По мнению украинских военных экспертов, чтобы иметь возможность противостоять этой тактике, украинское командование должно принять меры, направленные на усиление средств борьбы с этими дронами.

Ранее сообщалось, что на вооружение российских подразделений начал поступать более дешевый аналог барражирующего боеприпаса "Ланцет".

Как сообщает издание Defense Express, новый беспилотник-камикадзе "Скальпель", разработанный российским конструкторским бюро "Восток" оснащен отсеком полезной нагрузки диаметром 125 мм и длиной 650 мм, что позволяет устанавливать разные боевые части общей массой до 5 килограммов.

Запускающийся при помощи катапульты дрон имеет максимальную массу до 10,5 килограммов, крейсерскую скорость до 120 км/ч и дальность полета до 40 километров. Таким образом, "Скальпель" имеет на 2 килограмма больше полезной нагрузки и большую крейсерскую скорость на 10 км/ч, чем "Ланцет". Первая партия "Скальпелей" уже поступила в войска и успешно применяется на Авдеевском направлении.