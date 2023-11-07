Войти
Военное обозрение

Предупреждение для США: «Хизбалла» представила противокорабельные ракеты Noor

136
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На фоне прибытия на Ближний Восток уже второго авианосца ВМС США с целью поддержки Израиля, «Хизбалла» представила противокорабельные ракеты Noor.

Группировка опубликовала ролик, в котором демонстрируются, имеющиеся у нее в распоряжении, пусковые установки с вышеупомянутыми ПКР. Вероятно, это очередное предупреждение для США, который уж очень активно поддерживают Израиль в его операции в секторе Газа.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что Noor – это крылатая противокорабельная ракета иранского производства. По сути, это копия китайской C-802.

Ракета оснащена полубронебойной БЧ массой в 155 кг и способна поражать цели на расстоянии 120 км, развивая при это скорость до 0,9 чисел Маха.

Стоит отметить, что «Хизбалла» уже отметилась целым рядом эпизодов с применением вышеупомянутого вооружения.

В ходе одного из них, по данным из открытых источников, ливанская группировка поразила с помощью Noor израильский корвет УРО «Ханит» типа «Эйлат» в 2006 году. Немаловажно отметить, что последний является самым мощным кораблем ВМС ЦАХАЛ и имеет на вооружении ЗРК.

В результате инцидента «Ханит» потоплен не был. Сильные повреждения получил ангар, однако корабль вернулся в пункт базирования своим ходом.

Что характерно, в ЦАХАЛ тогда отказались признавать поражение своего корабля иранской ПКР.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
YJ-82
Проекты
Авианосец
Похожие новости
05.07.2021
От династии Хань до Си Цзиньпина
17.07.2020
Военный флот уходит в будущее
22.05.2019
Почем капитуляция Тегерана
06.07.2017
Эсминцы королевских кровей
25.03.2013
Корабельное оружие: настоящее и будущее
11.08.2010
Бить или не бить? По Ирану...
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.11 00:53
  • 1
ВСУ и западная авиация
  • 06.11 23:53
  • 56595
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.11 20:25
  • 235
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.11 19:48
  • 10
Танки и их роль в современной войне
  • 06.11 18:02
  • 0
Танки в современной войне (продолжение).
  • 06.11 08:45
  • 1
МИД РФ: Закрытие Балтийского моря для России означает его закрытие для всех
  • 06.11 02:55
  • 2
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 06.11 02:22
  • 2
Российские военные в зоне СВО получат на вооружение гусеничные вездеходы «Пластун- СН» для эвакуации раненых
  • 06.11 02:14
  • 1
Почему британские гаубицы AS-90 не станут легкой добычей для российской арты
  • 06.11 01:35
  • 48
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 05.11 15:22
  • 1223
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.11 09:59
  • 1
Leopard 2А6 ВСУ сожгли снарядом, не предназначенным для уничтожения танков
  • 05.11 07:26
  • 2
Сырые спальники, лисьи норы и грязь: российские военные рассказали о проблемах быта на передовой
  • 04.11 05:25
  • 3
Дальнемагистральный Ил-96-400М совершил свой первый полет
  • 04.11 04:40
  • 0
ПВО, ее роль и важность в современной войне