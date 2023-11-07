Предупреждение для США: «Хизбалла» представила противокорабельные ракеты Noor

Источник изображения: topwar.ru

На фоне прибытия на Ближний Восток уже второго авианосца ВМС США с целью поддержки Израиля, «Хизбалла» представила противокорабельные ракеты Noor.

Группировка опубликовала ролик, в котором демонстрируются, имеющиеся у нее в распоряжении, пусковые установки с вышеупомянутыми ПКР. Вероятно, это очередное предупреждение для США, который уж очень активно поддерживают Израиль в его операции в секторе Газа.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что Noor – это крылатая противокорабельная ракета иранского производства. По сути, это копия китайской C-802.

Ракета оснащена полубронебойной БЧ массой в 155 кг и способна поражать цели на расстоянии 120 км, развивая при это скорость до 0,9 чисел Маха.

Стоит отметить, что «Хизбалла» уже отметилась целым рядом эпизодов с применением вышеупомянутого вооружения.

В ходе одного из них, по данным из открытых источников, ливанская группировка поразила с помощью Noor израильский корвет УРО «Ханит» типа «Эйлат» в 2006 году. Немаловажно отметить, что последний является самым мощным кораблем ВМС ЦАХАЛ и имеет на вооружении ЗРК.

В результате инцидента «Ханит» потоплен не был. Сильные повреждения получил ангар, однако корабль вернулся в пункт базирования своим ходом.

Что характерно, в ЦАХАЛ тогда отказались признавать поражение своего корабля иранской ПКР.