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Военное обозрение

Новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан» замечен в секторе Газа

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Источник изображения: topwar.ru

Армия обороны Израиля задействовала в наземной операции в секторе Газа новейшие бронетранспортеры "Эйтан", серийное производство которых началось только в 2020 году. Снимок бронетехники опубликовала пресс-служба армии обороны Израиля.

Первые серийные бронетранспортеры "Эйтан" израильская армия получила в конце 2021 года, хотя в производство этот БТР был запущен в 2020-м. Сборка бронетранспортеров изначально планировалась на тех же линиях в Ремонтно-восстановительном центре (МАША-7000 "Мерказ Шикум вэ-Ахзакав" в Тель-а-Шомер) армии обороны Израиля, где выпускаются "Меркава" и "Намер". Так ли это в настоящее время не известно.

Разработка нового колесного БТР "Эйтан" была начата Директоратом БТТ израильского Минобороны в 2014 году и заняла пять лет. БТР разрабатывался с учетом опыта создания танков "Меркава" и тяжёлом бронетранспортера "Намер".

Колесный БТР "Эйтан" рассчитан на 13 человек (3 члена экипажа + 10 человек десанта), должен иметь комплекс активной защиты "Хец Дорбан" (Iron Fist), а также необитаемую башню с пушечным вооружением "Црихон" ("Башенка"). Данный боевой модуль вооружен 30-мм пушкой, спаренным с ней пулеметом калибра 7,62 мм и противотанковым комплексом "Гиль" (Spike LR II). Как заявляют разработчики, все вооружение модуля имеет особо высокие углы возвышения, что позволит вести обстрел целей, расположенных на верхних этажах зданий.

Ранее сообщалось, что предварительная стоимость одного бронетранспортера "Эйтан" составляет порядка 3 млн. долларов, но основная часть стоимости покрывается за счет американской помощи. Кроме того, американские компании активно участвуют в производстве деталей для данного БТР.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
Eitan БТР
Merkava
Spike NLOS
Проекты
2020-й год
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