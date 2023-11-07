Фицо заявил, что власти Словакии не препятствуют коммерческим военным поставкам на Украину

Премьер республики отметил, что со своих армейских складов направлять Киеву вооружение страна больше не будет

БРАТИСЛАВА, 6 ноября. /ТАСС/. Словацкое правительство не будет препятствовать коммерческим поставкам оружия за рубеж, в том числе на Украину, но со своих армейских складов направлять Киеву вооружение больше не будет. Об этом заявил на брифинге премьер республики Роберт Фицо, комментируя позицию своего кабмина по оказанию военной помощи Украине.

"Словакия является относительно значимым поставщиком оружия Украине… Правительство, которое пришло к власти [по итогам парламентских выборов в Словакии, состоявшихся 30 сентября], имеет диаметрально противоположный взгляд на снабжение оружием Украины [противоположный тому, которого придерживаются многие страны Евросоюза], - сказал он. - Мы говорим [только] об оружии, о боеприпасах с армейских складов [которые Словакия больше не будет направлять Украине]. Это государственные дела. Если же какая-та фирма хочет производить оружие и куда-то его поставлять, то этому, конечно, никто не будет препятствовать".

Словакия, по словам премьера, передав в дар Украине сверхзвуковые истребители МиГ-29, осталась без военной авиации. Первые американские истребители F-16, которые закупало в США бывшее правительство республики, поступят в страну 2024 году. Словакия, направив Украине комплекс ПВО С-300, осталась также без средств ПВО.

"Приоритетами нового кабмина является обеспечение Словакии военной защитой в воздухе и ее противовоздушной обороны", - сказал Фицо. Он отметил, что ЕС в своих документах "стандартно повторяет, что будет поддерживать Украину в военном плане и экономически, и с этим я ничего не могу поделать".

"Тем не менее в этих документах, а об этом уже не говорится, содержится положение, что военная поддержка Украины - это вещь двусторонних [отношений каждой из стран ЕС с Украиной]… У нас [Словакии] нет интереса поддерживать в военном [плане Украину]… У конфликта [на Украине] нет военного решения. Военная помощь ведет только к новым сотням тысяч погибших", - сказал Фицо.

"Мы сделаем все, чтобы помочь Украине в гуманитарной и в гражданской сферах", - отметил премьер. Братислава, как он сказал, помогает Киеву в разминировании территории. Словакия готова помогать в медицинской сфере и восстановлении объектов гражданской инфраструктуры этой страны. Между тем республика, по словам политика, будет требовать жесткого контроля за предоставляемой Украине помощью, так как уровень коррупции там огромный и происходит расхищение поступающих из-за рубежа средств.