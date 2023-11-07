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Военное обозрение

«Укроборонпром»: Началось серийное производство украинского аналога «Шахедов»

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Источник изображения: topwar.ru

В государственном концерне «Укроборонпром», занимающемся разработкой и производством вооружений, заявили, что в стране началось серийное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) аналогичных иранским «Шахедам» и даже лучше.

С самого начала конфликта Украина активно стала применять БПЛА различных видов против России. Изначально значительная их часть была иностранного производства. Однако на протяжении конфликта сообщалось, что украинцы активно ведут разработчики собственных беспилотников с дальностью 1000 километров. Ранее также сообщалось, что в стране уже создали свои аналоги иранских дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136.

Теперь же, если верить представителям «Укроборонпрома», «украинские» «Шахеды» пустили в серийное производство. Кроме того, по словам гендиректора концерна Германа Сметанина, они сосредоточили свои силы на производстве «более сложных и дорогостоящих» БПЛА, чем «Шахеды».

У нас есть аналог «Шахеда», а есть и более мощные модели, потому что «Шахеды» так далеко не летают

– сказал Сметанин.

Руководитель концерна отметил, что на Украине много государственных и частных производителей и добавил, что ВСУ уже заказали новые беспилотники для использования в боевых действиях. О том, сколько именно таких БПЛА произвели в рамках "серийного производства" на Украине, в концерне не сообщают.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
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