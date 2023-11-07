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Техкульт

Российский сверхзвуковой лайнер покажут в 2029 году, но это будет демонстратор

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Российский пассажирский сверхзвук покажут в 2029 году

Многие страны уделяют все больше внимания созданию сверхзвуковых авиалайнеров для пассажирских перевозок и сопутствующих технологий, причем наиболее активны в этом направлении США, однако и Россия, судя по всему, не собирается отставать.

В настоящее время отечественные специалисты проводят необходимые исследования, которые ориентировочно к 2029 году должны привести к появлению натурного самолета-демонстратора этой технологии. Речь идет о проекте «Стриж», о котором летом этого уже появлялась информация. По словам Дмитрия Смирнова, занимающего пост заместителя руководителя Сибирского НИИ авиации, также известного как СибНИА, в планах в период с 2028 по 2029 года приступить к созданию предварительного демонстратора, на котором станут отрабатывать «гражданский сверхзвук» и все связанным с ним технологии. Причем главными проблемами здесь остаются повышенный расход топлива и аэродинамический удар.

Российский пассажирский сверхзвук покажут в 2029 году

При этом если демонстратор будет представлен в 2029 году, то до первого прототипа пройдет еще около 10 лет, а ректор МАИ Михаил Погосян вообще уверен, что прототип сверхзвукового авиалайнера стоит ожидать не ранее, чем в 2035-2040 годах.

Макс Антонов

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Страны
Россия
США
Компании
МАИ
Персоны
Погосян Михаил
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