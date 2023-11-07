В России обновили технологию производства оптоволокна

Специалисты компании «Швабе», входящей в состав «Ростеха», провели модернизацию оборудования и подобрали идеальные режимы производства оптического волокна, которые обеспечили выпуск продукции с повышенным качеством и спецификациями. Это позволит применять отечественное оптоволокно в квантовой связи и других передовых направлениях, где ранее использовались зарубежные аналоги.

Сами исследования техпроцесса и его подстройка были возложены на специалистов НПО ГОИ, которые серьезно усовершенствовали вытяжную башню технологической линии со всеми ее элементами, а также определили набор оптимальных режимов работы оборудования, где особое внимание было уделено температуре печи, скорости вытяжки, давлению, вращению и другим параметрам. Как уточнили в НПО ГОИ, проведенная модернизации технологического процесса уже показала высокую эффективность — изготовлена пробная серия оптоволокна, в котором отмечается высокоинтенсивная продольная закрутка в 790 оборотов на каждый метр, обеспечивающая значительное улучшение качества передачи данных. Здесь стоит отметить, что производство оптоволокна является одной из немногих российских высокотехнологичных отраслей, где локализация приблизилась к 100 процентам, но это не значит, что стоит останавливаться. Необходимо продолжать исследования в этом направлении, тем более что перспективная квантовая связь требует оптическое волокно с улучшенными параметрами.

Макс Антонов