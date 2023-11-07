Умное нелетальное ружье Herstal Smart ProtectoR-303T не выстрелит, если направлено в голову человека

Herstal Smart ProtectoR-303T

Эволюция нелетального оружия пошла по пути искусственного интеллекта: бельгийская оружейная компания FN Herstal разработала ружье, оснащенное «умным» цифровым прицелом. Он способен распознать оказавшуюся в его оптическом поле голову человека и заблокировать выстрел.

Нелетальное оружие необходимо, прежде всего, полиции для пресечения массовых беспорядков. Его разработчикам приходится соблюдать тонкую грань, чтобы причиненная травма ни в коем случае не стала смертельной. К сожалению, есть немало примеров, когда попавшая в голову резиновая или пластиковая пуля приводили к летальному исходу. Представленное на выставке MILIPOL Paris 2023 пневматическое ружье Herstal Smart ProtectoR-303T стреляет эластомерными патронами FN SP калибра 12,55 мм на дальность от 5 до 25 м. Оно предназначено для подразделений полиции, участвующих в пресечении массовых беспорядков. При попадании снаряд обеспечивает останавливающий, но исключает проникающий эффект. Особенность данного оружия — в наличии электрооптического прицела со встроенной камерой и программным обеспечением для визуализации, которое обеспечивает фиксацию момента, когда ружье направлено в голову человека. В этом случае стреляющий вначале получает звуковое предупреждение, после чего спусковой механизм автоматически блокируется. Кроме того, камера записывает момент выстрела на случай возможных разбирательств в суд

Александр Агеев