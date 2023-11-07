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Интерфакс-АВН

Представители Армении и США обсудили военное сотрудничество

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Флаги США и Армении. Источник: geoclub.info.

Ереван. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Вопросы развития армяно-американского военного сотрудничества обсудили на встрече в Штутгарте первый заместитель министра обороны Армении, начальник Генштаба ВС генерал-лейтенант Эдвард Асрян и заместитель командира Европейского командования ВС США генерал-лейтенант Стивен Башам.

"По приглашению Европейского командования Вооруженных сил США 1-3 ноября первый заместитель министра обороны Армении, начальник Генерального штаба ВС Армении генерал-лейтенант Эдвард Асрян посетил штаб-квартиру Европейского командования ВС США в Штутгарте. 3 ноября состоялась встреча с заместителем командира Европейского командования ВС США генерал-лейтенантом Стивеном Башами. В ходе встречи обсуждены вопросы развития армяно-американского военного сотрудничества", - сообщает пресс-службе Минобороны Армении в понедельник.

В ведомстве отметили, что Асрян представил детали проводимых в вооруженных силах Армении реформ, и ожидаемую от США поддержку в деле их реализации.

"Стивен Башам выразил готовность США продолжать содействие текущим программам сотрудничества, а также инициировать новые направления сотрудничества по следующим сферам: профессионализация вооруженных сил, укрепление профессионального сержантского состава, модернизация системы управления, миротворчество, военная медицина, военное образование и боевая подготовка, учения и прочее", - заявили в Минобороны.

Отмечается, что стороны обсудили также вопросы региональной безопасности.

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