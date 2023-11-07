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Военное обозрение

Глава «Укроборонпрома» заявил о разработке ракет, способных наносить удары по Москве

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Источник изображения: topwar.ru

Глава "Укроборонпрома" Герман Сметанин заявил о начале разработки ракет, способных наносить удары по Москве. При этом руководитель украинского оборонного концерна употребил нелитературное слово, являющееся обсценным синонимом слова "ударить".

В ходе интервью украинской прессе Сметанин рассказал о существовании государственной программы по наращиванию производства ракет. По его словам, над украинской ракетной программой работают мотивированные люди, заинтересованные в создании вооружений, способных поражать столицу России. При этом глава "Укроборонпрома" уточнил, что более подробная информация является сверхсекретной и разглашать ее он не уполномочен.

Стоит отметить, что производство ракет является чрезвычайно наукоемкой отраслью, в настоящее время с большой долей вероятности недоступной для украинских мощностей. Кроме того, начавшийся после распада СССР процесс деиндустриализации значительно ускорился в этой стране после произошедшего в 2014 году госпереворота, когда были разорваны экономические и производственные связи с Россией, являвшиеся важным условием для существования украинской промышленности.

За годы так называемой "независимости" на Украине закрылись тысячи НИИ и предприятий, доставшихся Киеву в наследство от СССР, что не могло не отразиться на военной отрасли. Изредка на Украине осуществлялись попытки разработки своих вооружений, однако практически все они завершались неудачей в первую очередь вследствие отсутствия необходимой научно-промышленной базы и достаточного финансирования.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Укроборонпром
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