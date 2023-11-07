"Крым столкнется с бомбардировками". ВСУ планируют масштабные атаки дронов на регионы РФ

Independent: Генштаб ВСУ планирует масштабные атаки дронов на Россию зимой

Украина планирует зимой масштабные удары дронов по Крыму и другим приграничным регионам России, заявил бригадный генерал ВСУ Сергей Баранов, курирующий подразделения по работе с БПЛА. Генерал также призвал союзников продолжать снабжать Киев боеприпасами, так как, по его словам, Украина сможет "добиться успеха", если будет расходовать столько же боеприпасов, сколько и Россия. О зимних планах Киева - в материале "Газеты.Ru".

Военнослужащие украинской армии планируют массированные атаки дронами-камикадзе объектов в Крыму и в других приграничных регионах России предстоящей зимой, заявил The Independent начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов. По его словам, суровые зимние условия препятствуют наземным атакам.

Прошлой зимой в боях на Украине было затишье, пишет The Independent, поскольку снег и низкие температуры сделали большую часть территорий Донбасса непроходимой.

"Мы намерены извлечь выгоду из опыта, накопленного нами за предыдущие годы, и использовать беспилотники, чтобы нанести сокрушительный удар по русским, когда боевые действия станут более статичными. Мы уверены, что у нас одни из лучших и наиболее опытные пилоты БПЛА в мире», - сказал Баранов.

По его словам, Киев хочет развить "значительные успехи" последних недель, когда ударам украинских БПЛА подвергались военные и военно-морские объекты РФ.

"Крым и приграничные районы внутри России столкнутся с новыми воздушными бомбардировками", - говорится в статье.

Баранов утверждает, что Украина в последние месяцы активно атакует беспилотниками цели в Крыму, потому что Россия использует полуостров для снабжения сухопутных войск.

"Русские пытались сконцентрировать боеприпасы, технику и личный состав... Мы агрессивно боремся с этим", - заявил Баранов.

Зима может стать горячей

Украинское руководство предполагает, что ВС РФ зимой начнут "многочисленные контратаки", сказал генерал Баранов. Он утверждает, что Россия в последнее время якобы экономит свои ракеты и беспилотники, чтобы, как считает генерал, нанести удар по энергетической инфраструктуре Украины в начале зимы.

"Русские осторожны, у них много живой силы и ресурсов. Они долго готовились к войне такого масштаба. Для украинского народа она обходится дорого", - говорит Баранов.

По мнению украинского генерала, зима может оказаться решающим временем в определении судьбы конфликта, поэтому Украина стремится не дать России возможности перегруппироваться во время ослабления контрнаступления.

Баранов призвал западных союзников продолжать поставки вооружений даже во время эскалации войны между Израилем и ХАМАС. По его словам, ВСУ наиболее нуждаются в артиллерийских снарядах калибра 155 мм, управляемых реактивных снарядах калибра 227 мм и ракетах ATACMS.

"Чтобы Военно-воздушные силы Украины добились успеха, нам нужно такое же количество боеприпасов, которое расходует Россия... Сейчас мы ведем войну на нескольких фронтах, поэтому любые дополнительные боеприпасы - это плюс", - заявил Баранов.

The Independent отмечает, что Киев стал в значительной степени полагаться на отечественное производство дронов, однако западные союзники тоже поставляют Украине дроны. В мае 2023 года британское правительство пообещало предоставить Киеву беспилотники с радиусом действия 200 км.

ВСУ регулярно запускают ударные беспилотники и ракеты по приграничным российским территориям. В ночь на 5 ноября по судостроительному заводу в Керчи был нанесен удар 15 крылатыми ракетами. Средства ПВО сбили 13 из них. В результате попадания крылатой ракеты получил повреждения корабль, находившийся на заводе. 2 ноября силы ПВО перехватили шесть украинских дронов в районе Крыма. 30 октября ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.

Алексей Пермяков