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РИА Новости

ОПК полностью обеспечивает армию передовым вооружением, заявил Мантуров

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Международной выставке-форуме "Россия"
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Международной выставке-форуме "Россия".
Источник изображения: © Фотохост-агентство РИА Новости

Мантуров: ОПК полностью снабжает вооружением авиацию, флот и сухопутные войска

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс РФ по плану и в полном объёме обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами вооружений, сообщил глава Минпромторга - вице-премьер Денис Мантуров.

"Заверяю вас, что оборонно-промышленный комплекс в полном объеме и четко по плану обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами вооружений", - сказал он, выступая с лекцией в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые" в ходе выставки "Россия".

"И многие зарубежные эксперты… по праву называют российскую оборонную промышленность самой совершенной в мире", - подчеркнул вице-премьер.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
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