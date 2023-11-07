ОПК полностью обеспечивает армию передовым вооружением, заявил Мантуров

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на Международной выставке-форуме "Россия".

Мантуров: ОПК полностью снабжает вооружением авиацию, флот и сухопутные войска

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс РФ по плану и в полном объёме обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами вооружений, сообщил глава Минпромторга - вице-премьер Денис Мантуров.

"Заверяю вас, что оборонно-промышленный комплекс в полном объеме и четко по плану обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами вооружений", - сказал он, выступая с лекцией в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые" в ходе выставки "Россия".

"И многие зарубежные эксперты… по праву называют российскую оборонную промышленность самой совершенной в мире", - подчеркнул вице-премьер.