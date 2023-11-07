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Ростех

Ростех начал производство высокоточных датчиков для системы навигации самолетов Ту-214

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Ту-214
Ту-214.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

«Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех начал производство радиомагнитных индикаторов РМИ-3 для среднемагистральных пассажирских самолетов Ту-214. Оборудование объединяет в себе одновременно магнитный и радиокомплексы, имеет сигнализаторы курса и глиссады, что помогает более точно и безопасно посадить самолет. Первые изделия будут переданы заказчику уже в этом году.

Индикаторы РМИ-3 производятся на Раменском приборостроительном заводе (РПЗ, входит в КРЭТ), необходимы для определения направления движения летательного аппарата и его расположения относительно радиомаяков. Оборудование используется в качестве резервного прибора в составе комплекса базового цифрового пилотажно-навигационного комплекса. Подобные изделия уже хорошо зарекомендовали себя на самолетах Бе-200 и Ил-96.

«РМИ-3 полностью изготавливается на производственной площадке Раменского приборостроительного завода. Здесь же проводят плановые и гарантийные ремонты таких изделий. В условиях кратного увеличения выпуска отечественных самолетов для гражданской авиации сборка и отправка заказчикам новых радиомагнитных индикаторов становится для РПЗ одной из приоритетных задач. До конца текущего года предприятие передаст заказчику три прибора РМИ-3 и еще двенадцать – до конца 2024 года, что коррелируется с планами Ростеха по строительству не менее десяти бортов узкофюзеляжного пассажирского самолета Ту-214 в год», – сказал управляющий директор АО «РПЗ» Алексей Дроздов.

Индикатор, как правило, располагают в центральной части вертикальной лицевой приборной панели в зоне основного сектора зрения пилота. Прибор показывает магнитный пеленг и пеленг на радиомаяки. Сигналы радиомаяков обеспечивают хорошую точность и надежность, так как ультракороткие радиоволны мало подвержены отклонению от курса из-за рельефа местности или городских застроек, а также на границах физических сред, например у береговой линии. На сегодняшний день даже в условиях широкого распространения спутниковой и инерциальной навигации ориентирование по радиомаякам остается актуальным и способствует повышению безопасности полетов.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Бе-200
Ил-96
Ту-214
Компании
КРЭТ
Ростех
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