Израиль первым в истории провел бой вне атмосферы Земли

Telegraph: Израиль впервые в истории сбил баллистическую ракету в космосе

Применение израильской системы ПРО против баллистической ракеты хуситов войдет в историю как первый космический бой, пишет Telegraph. Еще никому не удавалось сбить цель за пределами атмосферы Земли.

Израиль на этой неделе использовал систему противоракетной обороны Arrow, чтобы сбить баллистическую ракету за пределами атмосферы Земли. Считается, что это стало первым в истории боем в космосе.

Баллистическая ракета была запущена с территории Йемена поддерживаемыми Ираном хуситами и пролетела почти 1600 километров над Аравийским полуостровом на пути к своей цели — израильскому портовому городу Эйлат.

Хотя Армия обороны Израиля обнародовала крайне мало подробностей перехвата, известно, что израильские ВВС имеют в своем распоряжении несколько батарей системы ПРО Arrow 2, которая оснащена гиперзвуковым перехватчиком для уничтожения приближающихся ракет в космосе.

Министерство обороны Израиля опубликовало видео, показывающее момент перехвата: сначала приближающаяся баллистическая ракета цилиндрической формы едва различима на изображении в условных цветах, а потом весь экран заливает взрыв.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что системы ВВС отследили траекторию полета ракеты и перехватили ее "в наиболее подходящий момент и в подходящем месте".

На фотографиях, сделанных в Эйлате, виден шлейф дыма от перехватчика Arrow, а жители города сообщили, что слышали звук мощного взрыва.

Йеменские хуситы тоже опубликовали видеокадры, на которых якобы видно, как запускается баллистическая ракета — вместе с множеством дронов и другим оружием дальнего действия, нацеленным на израильские города и поселки.

Сообщается, что баллистическая ракеты, запущенная в понедельник, была ракетой "Кадер", которая представляет собой усовершенствованную версию ракеты "Шахаб-3" иранской разработки.

Ракета "Кадер" длиной более 15 метров оснащена фугасной боеголовкой и имеет такой радиус действия, благодаря которому хуситы могут нанести удар по любой точке Израиля. Хуситы уже объявили войну Израилю, и в настоящий момент они являются ключевой силой поддерживаемого Ираном альянса, выступившего против этой страны.

Баллистическая ракета "Кадер", — это именно та угроза, для противодействия которой и была разработана система ПРО Arrow, впервые развернутая около 25 лет назад.

Система Arrow совместной разработки Израиля и Соединенных Штатов была создана, чтобы Израиль мог защищать себя, после того как во время первой войны в Персидском заливе Израиль был атакован иракскими ракетами "Скад".

В то время как другие системы ПРО изначально предназначались для того, чтобы сбивать самолеты, и их приходилось адаптировать, чтобы они могли сбивать еще и баллистические ракеты дальнего радиуса действия, летящие на большей высоте и с большей скоростью, система Arrow изначально разрабатывалась именно с такой целью.

"Доказательство, что Израиль способен противостоять иранской ракетной программе"

Ранее система Arrow была применена в 2017 году для уничтожения сирийской ракеты класса "земля-воздух" С-200, которая не попала в израильский военный самолет и летела в сторону одного израильского города. Но перехват, произведенный в понедельник, стал первым случаем, когда система была использована по первоначальному назначению.

"Этот успешный перехват позволил не только защитить жителей Эйлата и нанести удар по хвастовству хуситов, — сказал один чиновник израильского министерства обороны. — В первую очередь он доказал Ирану, который стоял за запуском и предоставил ракету, что Израиль способен противостоять иранской ракетной программе, и это имеет гораздо более широкие последствия для текущего регионального конфликта".

После атак ХАМАС на Израиль 7 октября и последующих бомбовых ударов Израиля по сектору Газа хуситы четыре раза запускали по Израилю беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

Хуситы пообещали, что они продолжат свои атаки, "чтобы помочь палестинцам одержать победу".

Автор статьи: Гарриет Барбер (Harriet Barber)