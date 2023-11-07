Швейцария продолжает выбирать между немецкой САУ RCH 155 и шведской САУ Archer

Источник изображения: topwar.ru

Швейцария пока не определилась окончательно с новой артиллерийской системой, которая в перспективе заменит стоящие на вооружении швейцарской армии американские гусеничные САУ M109. Как сообщает Defence Industry Europe, испытания продолжаются.

Швейцарская армия планирует заменить стоящие более 50 лет на вооружении американские самоходные гаубицы М109 на более современные, причем на колесном ходу. В прошлом году Федеральное ведомство по оборонным закупкам Швейцарии остановило предварительный выбор на трех артиллерийских системах: шведской САУ Archer 8×8 от BAE Systems Bofors и немецкой САУ RCH 155 от Krauss-Maffei Wegmann. Причем последняя предлагается сразу в двух вариантах: на платформе Boxer 8х8 и Piranha 8х8.

На данный момент швейцарцы вышли на этап испытаний мобильности, в рамках которого оценят выбранные артиллерийские системы по различным критериям, таким как время развертывания, движение на дорогах с различным покрытием, маневренность и т.д и т.п. Испытания будут проводиться в четырех разных районах Швейцарии для объективности полученных результатов.

Источник изображения: topwar.ru

Самоходная гаубица FH77 BW L52 Archer в базовом варианте представляет собой 155-мм буксируемую гаубицу FH77, установленную на шасси грузовика Volvo A30D. САУ имеют дальность стрельбы стандартными боеприпасами - 40 км, специальными высокоточными M982 Excalibur — до 60 км. Скорострельность - 8 выстрелов в минуту. Механизированная укладка рассчитана на 21 выстрел. Имеется возможность стрельбы прямой наводкой. Дополнительно вооружена дистанционно управляемым боевым модулем, установленным на крыше кабины грузовика. Скорость по шоссе - до 70 км/час, экипаж - 3-4 человека. Время развертывания и свертывания на позиции - 30 сек.

САУ RCH-155 (Remote Controlled Howitzer 155) представляет собой автоматизированный башенный артиллерийский модуль AGMх (Artillerie-Geschütz-Modul) с 155-мм орудием от гаубицы PzH 2000, размещенный на шасси колесного бронетранспортера GTK Boxer (8x8). Модуль необитаемый, поэтому расчет САУ составляет всего два человека. Боевая масса RCH-155 составляет 39 тонн, сам модуль весит 12,5 тонн. Боекомплект - 30 снарядов в модуле. Заявленная дальность - до 54 км при стрельбе высокоточными снарядами, темп стрельбы - 9 выстрелов в минуту.