Северокорейская пресса назвала ядерные силы КНДР «сильнейшими в мире» благодаря их стремительному развитию

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Ядерные силы Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) якобы являются «сильнейшими в мире». С таким заявлением выступил журналист газеты Rodong Sinmun Тон Тхэ Гван.

По мнению журналиста, добиться высокого уровня и стремительно развиваться ядерные силы Северной Кореи смогли благодаря руководству Трудовой партии Кореи, которое уделяет особое внимание реализации ракетной программы страны.

Благодаря мощи революционной промышленности Трудовой партии Кореи ядерные силы страны стремительно крепли и уверенно достигли уровня сильнейших в мире

- подчеркивает северокорейская пресса.

Особую роль в развитии ядерных сил КНДР играет идеологическая стойкость военнослужащих, отмечает северокорейский журналист. Естественно, не обошлось и без упоминания о роли лидера КНДР Ким Чен Ына в укреплении обороноспособности северокорейского государства. Автор публикации напомнил о недавнем визите Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, который он назвал «историческим», укрепляющим узы российско-корейской дружбы и сотрудничества.

Конечно, в действительности ядерные силы КНДР не являются сильнейшими в мире, но сам факт обладания Пхеньяна таким оружием и наличия у него ядерной программы очень серьезно беспокоит США и их региональных сателлитов – Японию и Южную Корею. Тем более, КНДР демонстрирует стремление и далее развивать ядерную программу, а укрепление военно-технического сотрудничества с Россией способно вывести военную промышленность страны на принципиально новый уровень. Правда, и мы можем многое получить от Северной Кореи в плане поддержки российской армии, задействованной в зоне специальной военной операции.