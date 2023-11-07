Северокорейская пресса назвала ядерные силы КНДР «сильнейшими в мире» благодаря их стремительному развитию

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Ядерные силы Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) якобы являются «сильнейшими в мире». С таким заявлением выступил журналист газеты Rodong Sinmun Тон Тхэ Гван.
По мнению журналиста, добиться высокого уровня и стремительно развиваться ядерные силы Северной Кореи смогли благодаря руководству Трудовой партии Кореи, которое уделяет особое внимание реализации ракетной программы страны.
- подчеркивает северокорейская пресса.
Особую роль в развитии ядерных сил КНДР играет идеологическая стойкость военнослужащих, отмечает северокорейский журналист. Естественно, не обошлось и без упоминания о роли лидера КНДР Ким Чен Ына в укреплении обороноспособности северокорейского государства. Автор публикации напомнил о недавнем визите Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, который он назвал «историческим», укрепляющим узы российско-корейской дружбы и сотрудничества.
Конечно, в действительности ядерные силы КНДР не являются сильнейшими в мире, но сам факт обладания Пхеньяна таким оружием и наличия у него ядерной программы очень серьезно беспокоит США и их региональных сателлитов – Японию и Южную Корею. Тем более, КНДР демонстрирует стремление и далее развивать ядерную программу, а укрепление военно-технического сотрудничества с Россией способно вывести военную промышленность страны на принципиально новый уровень. Правда, и мы можем многое получить от Северной Кореи в плане поддержки российской армии, задействованной в зоне специальной военной операции.