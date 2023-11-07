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ТАСС

Times: в ВСУ считают, что западное оружие поступило слишком поздно

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Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Babenko

Начальник штаба батальона ВС Украины Михаил Лысенко сообщил, что курс подготовки под руководством натовских инструкторов не был эффективным против российских войск

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Украинские офицеры считают, что Запад не отреагировал вовремя на просьбы Киева о предоставлении оружия и оно поступило слишком поздно, чтобы изменить ситуацию в конфликте. Об этом сообщил корреспондент газеты The Times Марк Беннеттс, находящийся в Харьковской области Украины.

Западное оружие, полученное после нескольких месяцев просьб, пришло слишком поздно, чтобы изменить ситуацию в конфликте, сказал командир батальона 32-й украинской бригады Дмитрий Берлым. "Если бы осенью прошлого года мы получили американские и немецкие танки, то прорыв <...> был бы успешным. Но к тому времени, когда мы их получили, они повсюду заложили мины, и танки не могли играть той роли, которую должны были сыграть", - приводит журналист слова Берлыма. "Танковый прорыв с нашей стороны - это сейчас что-то из области научной фантастики", - добавил начальник штаба батальона Михаил Лысенко.

И Берлым, и Лысенко перед контрнаступлением прошли курс подготовки под руководством натовских инструкторов, однако почти ни одна из тактик, которые они изучили, не была эффективной против российских войск, констатировали они. "Основной принцип, которому нас учили, - чтобы вызвать артиллерийский и минометный огонь, самолеты и уничтожить противника, надо увидеть врага раньше, чем он увидит тебя", - приводит Беннеттс высказывания Лысенко. "Это невозможно. Здесь враг знает, где ты находишься. Вы знаете, где сидит враг. Мы просто наблюдаем друг за другом".

Берлым, который до конфликта был полицейским, сравнил нынешнюю ситуацию в зоне противостояния с происходившим в Первую мировую войну. Сейчас идет "окопная война, все будут окапываться, как в мировую", отметил он. Кроме того, он пожаловался на нехватку людей, при этом качество подкреплений "с каждым разом снижается". "Средний возраст солдата в моем батальоне - 45 лет", - добавил офицер.

Признание главкома ВСУ Залужного

Журналист The Times напоминает о признании главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который в статье для журнала The Economist заявил о том, что американские истребители F-16, которые Украина рассчитывает получить от западных союзников, не принесут пользу Киеву, потому что Россия улучшила системы противовоздушной обороны. Залужный также отметил, что западные ракетные комплексы большой дальности и танки были нужны Украине еще в 2022 году. По его словам, поставленное в этом году вооружение не произвело того эффекта, на который рассчитывали Украина и ее союзники, так как Россия успела серьезно укрепить оборону.

Кроме того, Залужный признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик и украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании в ведомстве 1 ноября, что Украина терпит поражение, несмотря на поставки новых видов оружия, а обещанные ей F-16 при нынешних темпах работы российской ПВО закончатся за 20 дней. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Шойгу Сергей
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