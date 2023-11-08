Опубликованы последние два доклада с Огарковских чтений

Центр анализа стратегий и технологий сообщает о публикации новых записей докладов с прошедших 31 октября 2023 г. "Огарковских чтений":

1. "Боевая усталость. Мировой опыт изучения и преодоления последствий" Сергея Денисенцева

2. "Демографическая ситуация на Украине" Алексея Ракши

Страница плейлиста "Огарковских чтений - 2023" со всеми загруженными записями: https://youtube.com/playlist?list=PLPN6qQr1uoRuoGX90Ebo9NCfUdgD9VH49&si=MuxEGXLkrqZEy4NY

На этой неделе будет опубликована запись панельной дискуссии с прошедшей конференции на тему "Будущее армии. Изменения в структуре сухопутных войск. Почему нельзя воевать по-старому"

Содоклад Виктора Есина к докладу "Применимость ядерного оружия как фактор военно-политического взаимодействия великих держав" Дмитрия Стефановича:

https://youtu.be/V28j5cb3ff4?si=T9iAZo49FA6ak_Q1

Содоклад Михаила Дегтярева к докладу «Необходимость перехода артиллерии к системам калибра 155 мм» Тиграна Ованнисяна:

Страница плейлиста "Огарковских чтений - 2023" со всеми загруженными записями: https://youtube.com/playlist?list=PLPN6qQr1uoRuoGX90Ebo9NCfUdgD9VH49&si=MuxEGXLkrqZEy4NY

Позже будет опубликована запись панельной дискуссии с прошедшей конференции на тему "Будущее армии. Изменения в структуре сухопутных войск. Почему нельзя воевать по-старому"

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