США перебросили на Ближний Восток стратегическую атомную подводную лодку класса Ohio

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Соединенные Штаты продолжают стягивать к Израилю дополнительные силы, в воскресенье, 5 октября, в регион прибыла стратегическая атомная подводна лодка класса Ohio ("Огайо"). Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Атомная субмарина появилась на Ближнем Востоке почти одновременно с авианосной группой во главе с атомным авианосцем USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), возможно, что она входит в состав данной АУГ, хотя официально сообщалось только об одном ракетном крейсере и нескольких фрегатах. Американцы не раскрывают называние АПЛ, поэтому невозможно сказать, носителем каких ракет является данная субмарина.

Подводная лодка класса "Огайо" прибыла в зону ответственности Центрального командования США

- говорится в сообщении CENTCOM.

Классические АПЛ класса Ohio ("Огайо") являются носителями трехступенчатых баллистических ракет четвертого поколения Trident II D5 с ядерной боеголовкой в количестве 24 единиц. Однако часть субмарин этого класса прошла модернизацию и стала носителями 154 крылатых ракет Tomahawk. Оба типа субмарин периодически появляются на Ближнем Востоке для "демонстрации силы" и "предупреждений" Ирану.

На данный момент на ближнем Востоке находятся две авианосные группы ВМС США, десантный корабль с экспедиционным корпусом морской пехоты, теперь и стратегическая АПЛ. В Вашингтоне заявляют, что не намерены вмешиваться в конфликт, а задача собранных сил не допустить вмешательства в конфликт "третьих стран".