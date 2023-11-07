Войти
Военное обозрение

США перебросили на Ближний Восток стратегическую атомную подводную лодку класса Ohio

130
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты продолжают стягивать к Израилю дополнительные силы, в воскресенье, 5 октября, в регион прибыла стратегическая атомная подводна лодка класса Ohio ("Огайо"). Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Атомная субмарина появилась на Ближнем Востоке почти одновременно с авианосной группой во главе с атомным авианосцем USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), возможно, что она входит в состав данной АУГ, хотя официально сообщалось только об одном ракетном крейсере и нескольких фрегатах. Американцы не раскрывают называние АПЛ, поэтому невозможно сказать, носителем каких ракет является данная субмарина.

Подводная лодка класса "Огайо" прибыла в зону ответственности Центрального командования США

- говорится в сообщении CENTCOM.

Классические АПЛ класса Ohio ("Огайо") являются носителями трехступенчатых баллистических ракет четвертого поколения Trident II D5 с ядерной боеголовкой в количестве 24 единиц. Однако часть субмарин этого класса прошла модернизацию и стала носителями 154 крылатых ракет Tomahawk. Оба типа субмарин периодически появляются на Ближнем Востоке для "демонстрации силы" и "предупреждений" Ирану.

На данный момент на ближнем Востоке находятся две авианосные группы ВМС США, десантный корабль с экспедиционным корпусом морской пехоты, теперь и стратегическая АПЛ. В Вашингтоне заявляют, что не намерены вмешиваться в конфликт, а задача собранных сил не допустить вмешательства в конфликт "третьих стран".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Trident II
Проекты
Nimitz
Ohio
Trident
Авианосец
Ядерный щит
Похожие новости
17.10.2023
Ближний Восток и третья мировая. Чего ждать от развития палестино-израильского конфликта
24.12.2020
Сигнал Ирану: США собирают силы в Персидском заливе
17.08.2020
Генштаб разъяснил условия использования ядерного оружия
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
25.03.2013
Российский флот - второй по величине в мире
25.04.2012
План удара по Ирану уже есть
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.11 00:53
  • 1
ВСУ и западная авиация
  • 06.11 23:53
  • 56595
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.11 20:25
  • 235
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.11 19:48
  • 10
Танки и их роль в современной войне
  • 06.11 18:02
  • 0
Танки в современной войне (продолжение).
  • 06.11 08:45
  • 1
МИД РФ: Закрытие Балтийского моря для России означает его закрытие для всех
  • 06.11 02:55
  • 2
БЕЛОМОРКАНАЛ и якорь с УПМК
  • 06.11 02:22
  • 2
Российские военные в зоне СВО получат на вооружение гусеничные вездеходы «Пластун- СН» для эвакуации раненых
  • 06.11 02:14
  • 1
Почему британские гаубицы AS-90 не станут легкой добычей для российской арты
  • 06.11 01:35
  • 48
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 05.11 15:22
  • 1223
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.11 09:59
  • 1
Leopard 2А6 ВСУ сожгли снарядом, не предназначенным для уничтожения танков
  • 05.11 07:26
  • 2
Сырые спальники, лисьи норы и грязь: российские военные рассказали о проблемах быта на передовой
  • 04.11 05:25
  • 3
Дальнемагистральный Ил-96-400М совершил свой первый полет
  • 04.11 04:40
  • 0
ПВО, ее роль и важность в современной войне