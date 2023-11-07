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Крах не за горами: Америка столкнулась с двумя страшными угрозами

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Здание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. David Ake

Байден изо всех сил пытается создать впечатление, будто США по-прежнему контролируют мир и вершат его судьбу, пишет Al Khaleej. Но правда в том, что влияние Вашингтона стремительно идет на убыль. По мнению автора статьи, разрушению американской империи есть две причины.

Соединенные Штаты чувствуют, что мировой порядок, который был установлен после холодной войны и позволил им распространить свою гегемонию по всему миру, начинает приходить в упадок. Конфликт на Украине заставил все западные страны почувствовать, что их доминирование в мировой политике идет на убыль. Многие задаются вопросом о реальном весе Америки в мире. Соединенные Штаты провалились в Ираке и на Ближнем Востоке в целом, позорно ушли из Афганистана, а также погрязли во внутренних проблемах, заставивших Трампа выдвинуть лозунг "Америка прежде всего" и заявить, что НАТО себя изжила. Администрация Байдена изо всех сил пытается создать впечатление, что Вашингтон продолжает держать судьбу мира в своих руках, выставляя американскую помощь решающей в вопросе Украины и Ближнего Востока.

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Недавние шаги Америки, решившей противостоять Ирану, Китаю и России, создают впечатление, что она уверенно возвращает свою власть. Но этот процесс не идет гладко, как будто у Вашингтона трясутся руки. Он еще не решил свои внутренние проблемы, тем более что пока нельзя спрогнозировать итоги предвыборной борьбы, которая начнется в США в конце 2024 года.

Можно сказать, что американское руководство одолевают страхи и отсутствие ясной стратегии по многим международным вопросам. Поэтому, когда Вашингтон выступает за решение по принципу двух государств, его слова – не более чем сотрясание воздуха, а когда Байдена во время выступления перед Конгрессом заявляет, что "американское лидерство – это то, что объединяет мир", он прекрасно понимает, что это больше не убеждает ни его оппонентов внутри страны, ни даже союзников в Европе, вновь заговоривших о необходимости стратегической независимости как от Соединенных Штатов, так и от Китая.

Президент Байден также знает, что его попытка связать тему Украины с конфликтом на Ближнем Востоке для оправдания дальнейшей помощи Киеву и Тель-Авиву не убеждает республиканцев, которые не хотят связывать эти два вопроса. Они считают, что ВСУ не удалось достичь военных успехов на поле боя, несмотря на западную помощь.

Сохранение экономического и технологического могущества уже недостаточно для того, чтобы США продолжали в одиночку формировать будущее этого мира, особенно сейчас, когда они сталкиваются с растущим неприятием своего лидерства не только со стороны главных противников (Китай и Россия), но и со стороны развивающихся региональных держав на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.

Америка отчаянно пытается защитить свою империю. Она стремится достигнуть поставленных целей по всем направлениям (от Тель-Авива до Киева), восстанавливая свои альянсы на всех континентах, особенно в Европе и Восточной Азии.

Американская империя сталкивается с двумя серьезными угрозами, которые угрожают ее существованию и ослабляют мощь. Первая носит внутренний характер и связана с увеличением раскола в обществе. Вторая же связана с крахом внешней политики США и потерей их авторитета из-за политики двойных стандартов в решении международных проблем.

Автор: Аль-Хусейн Аз-Зави (الحسين الزاوي)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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