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Независимое военное обозрение

Российская армия пополняется бывшими бойцами ВСУ и группы «Вагнер»

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Фото Reuters
Фото Reuters.

А дефицит живой силы и техники у Киева заставляет Запад задуматься о «плане Б»

Бывшие сотрудники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» переходят в полк специального назначения «Ахмат» с последующим убытием в зону проведения спецоперации. Об этом 28 октября сообщило агентство «РИА Новости». В подтверждение дается прямая речь командира отряда специального назначения «Ахмат» генерал-майора полиции Апты Алаудинова. «Они и раньше переходили ко мне… а сейчас у нас пошло массовое пополнение из бойцов «Вагнер» в разные отряды, – сказал Апты Аронович. – Получается, что некогда бывшие командиры заходят, и с ними же потихоньку заходят их бойцы».

Выбор бывших сотрудников ЧВК «Вагнер» в пользу «Ахмата» объясняется несколькими факторами. Во-первых, сформированные в Чеченской Республике подразделения показывают высокий уровень подготовки и хорошо обеспечены всем необходимым для ведения боевых действий. Во-вторых, там поддерживается уклад между командирами и бойцами подразделений, похожий на тот, что был установлен внутри ЧВК «Вагнер».

За время проведения СВО бойцы полка «Ахмат» и ЧВК «Вагнер» не раз вели бои на смежных участках фронта. «Где находились бойцы «Вагнер», у нас всегда была уверенность, что наши соседи твердо стоят, и мы за это никогда не беспокоились, – продолжал Алаудинов. – Точно так же надо отметить, что бойцы ЧВК «Вагнер» тоже всегда отзывались о нас очень уважительно».

Еще одно интересное сообщение «РИА Новости» вышло 27 октября. В нем говорится о добровольческом батальоне имени Богдана Хмельницкого, личный состав которого составлен из бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вновь сформированное подразделение под командованием Андрея Тищенко поступило на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад». После завершения учебного процесса и принятия присяги бойцы добровольческого батальона отправятся на линию фронта. По словам Тищенко, его подчиненные связывают с ОБТФ «Каскад» «свою дальнейшую службу».

О начале формирования батальона имени Богдана Хмельницкого его командир поведал журналистам более 9 месяцев тому назад. Пояснялось, что в подразделение набирают бывших военнослужащих ВСУ, добровольно сложивших оружие и затем выразивших желание служить в Российской армии. При отборе желающих принимаются во внимание их моральное и физическое состояние. Каждая кандидатура проходит проверку на возможное совершение военных либо уголовных преступлений. Прошедшие отбор заключают контракт на общих условиях.

В начале октября бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого приступили к подготовке в учебном центре. «Оружие и обмундирование нам выдали сразу, как мы сюда приехали, на следующий день, – сказал Тищенко. – Каждый получил свой автомат, он его обслужил полностью». Пристрелка оружия проводилась в ходе выездов на стрельбище и полигоны. Командир батальона отмечает боевой настрой у своих подчиненных: «все энергичные, рвутся к знаниям, во все вникают, пытаются себя в этом проявить».

Напомним, что ранее в освобожденной Российской армией части Запорожской области было сформировано похожее добровольческое подразделение. В сентябре 2022 года было впервые объявлено о наборе в батальон имени Павла Судоплатова, носящий имя советского разведчика и уроженца Мелитополя. На январь 2023 года его численность оценивалась «более 600 человек», в основном из числа бывших граждан Украины с пророссийскими взглядами. Подразделение установило хорошие связи с властями на новых территориях РФ. О нем не раз в своих выступлениях говорил Евгений Балицкий, с октября 2022 года исполняющий обязанности губернатора Запорожской области, а с 23 сентября – избранный голосованием жителей. Летом сообщалось, что батальон будет преобразован в БАРС-32.

Тогда как бывшие военнослужащие ВСУ добровольно идут служить в российские подразделения, киевский режим на подконтрольных территориях усиливает меры мобилизации населения. Минобороны Украины 3 сентября подготовило приказ, разрешающий мобилизовать ограниченно годных к службе, а также утвердило список болезней, которые больше не считаются основанием для признания негодными. К этой мере прибегли после консультаций с президентом Владимиром Зеленским – в августе он сам признался, что военачальники просили верховные власти расширить условия мобилизации. Меры, принятые в феврале 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции, включая введение военного положения во всех регионах Украины и указ о всеобщей мобилизации, в настоящее время военное ведомство удовлетворяют не полностью.

Среди причин введения дополнительных мер называется острая необходимость в формировании новых бригад из-за большой убыли личного состава в сформированных ранее. Об этом сообщил член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин.

«Сейчас дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потери личного состава, и из-за необходимости сформировать новые соединения, бригады», – сказал господин Рахманин в интервью изданию «Украинская правда».

Одновременно с этим говорится, что вновь сформированным воинским частям не хватает вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ). За прошедшие с начала СВО двадцать месяцев основным источником ВВСТ для ВСУ выступала помощь стран военно-политического блока НАТО, прежде всего США. Однако недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что отношения Вашингтона и Киева будут усложняться по мере приближения в Америке очередных президентских выборов. При этом Кулеба обвинил сторонников экс-президента Дональда Трампа в том, что из-за их позиции Конгресс США не одобрил новый пакет помощи для Украины.

В создавшейся ситуации венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал к «плану Б» по Украине. Беседуя с журналистами 27 октября, он констатировал, что прежняя схема действий не сработала. По его словам, изначальный замысел коллективного Запада был предельно ясен – помогать киевскому режиму оружием, «а не переговорами, не изоляцией конфликта», как было в 2014 году с Крымом. «Допустим, вы сражаетесь, вы проливаете кровь, а мы даем вам деньги, даем вам военное снаряжение», – пояснил Орбан позицию руководства блока НАТО. Когда 4 июня началось давно ожидаемое «весеннее контрнаступление», в заданных столицах царили слишком оптимистичные ожидания в отношении ВСУ. К настоящему же времени стало очевидным, что Украина не победит, а Россия не проиграет, поэтому Западной Европе нужно сформировать новый план действий. Теперь же, продолжал свои рассуждения Орбан, следует признать провал выбранной политики и составить «план Б», и решить, «чего это будет стоить и как мы поделим между собой это бремя». По мнению премьер-министра Венгрии, нынешние лидеры Евросоюза «не могут решить проблему», поэтому их надо поменять на ближайших выборах.


Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.

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Страны
Венгрия
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
ЧВК
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