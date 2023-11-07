Выстрелил и забыл, вспомнил и скорректировал

Как эволюционировали противотанковые ракетные комплексы Ирана

Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) занимают важное место в иранской оборонительной стратегии как одна из ключевых систем поражения бронетехники и живой силы противника. Вооруженные силы Ирана оснащены большим количеством ПТРК, а национальная промышленность наладила серийный выпуск различных комплексов, которые поставляются и на экспорт.

ТУФАН (TOOPHAN)

Еще до революции 1979 года, будучи одним из крупнейших и привилегированных клиентов ВПК США, шахский Иран произвел массированные закупки новейших на тот момент американских ПТРК BGM-71 TOW и M47 Dragon. Помимо переносных пусковых установок на треноге, TOW устанавливались на внедорожниках и БТР M113. Часть приобретенных Ираном ударных вертолетов AH-1J также могли применять противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) BGM-71 TOW.

После исламской революции, разрыва отношений с США и введения американских санкций ВС Ирана лишились возможности пополнять запасы противотанковых ракет и закупать новые пусковые установки. А в ходе войны с Ираком (1980–1988) запасы были и вовсе израсходованы. Тайные закупки TOW у США в середине 1980-х (скандальное дело «Иран-контрас») помогли справиться с дефицитом лишь частично и ненадолго. Кроме того, нарастала потребность в замене потерянных в боях и неремонтопригодных пусковых установок с блоком наведения.

Нелицензионное копирование TOW стало одной из первоочередных задач для иранского ВПК. Согласно местным источникам, испытания иранской копии ракеты TOW, в том числе реальные пуски по танкам противника, состоялись еще в конце ирано-иракской войны. О производстве в Иране копий ракет TOW в начале 1988 года сообщала и американская разведка.

С конца 1980-х и в 1990-е годы в Иране началось производство полной копии TOW – ПТРК Toophan. А в начале 2000-х, наряду с Basic Toophan (Toophan-1) с обычной кумулятивной боевой частью (БЧ), была официально представлена и Toophan-2 с кумулятивной тандемной боевой частью.

За прошедшие годы Иран продолжал совершенствовать ПТРК Toophan и добавлять новые варианты ракет для поражения бронированной (включая аналог TOW-2B для поражения сверху) и небронированной техники (в варианте с термобарическими боевыми частями). Пусковые установки создаются предприятиями, которые входят в состав госкомпании Iran Electronics Industries, а управляемые ракеты – предприятиями Aerospace Industries Organization. Это две из пяти наиболее крупных интегрированных структур иранского ВПК, находящихся под контролем Министерства обороны.

Комплекс Toophan (как и TOW) – это тяжелый ПТРК второго поколения, который имеет полуавтоматическую систему управления с передачей команд по проводной линии. Общая масса пусковой установки с блоком наведения – 64 кг, еще примерно 20 кг приходится на ракеты. Комплекс может дополняться иранским тепловизионным прицелом производства Iran Electronics Industries.

ПТРК Toophan до сих пор распространен в ВС Ирана и поставлялся иранским союзникам в регионе – от «Хезболлы» в Ливане до йеменских хуситов и Сил народного ополчения Ирака. Характерная для иранской оборонки особенность: копии оружия часто маркируются оригинальными названиями систем, хотя в них могут вноситься серьезные изменения. В маркировке ПТУР Toophan иранцы используют название TOW (например, TOW-2, TOW-4 и т.д.) вместо BGM-71, как у оригинальных американских ракет.

Отдельно стоит упомянуть представленный в феврале 2010 года модернизированный вариант ПТРК Toophan, который отличается полуавтоматической системой наведения по лазерному лучу вместо проводов. Одновременно были представлены ракеты Toophan-5 и Ghaem, и изначально предполагалось, что обе ракеты предназначены для модернизированного варианта ПТРК. Но по последней информации с выставок вооружений, Toophan-5 представляет собой ракету с более мощной тандемной кумулятивной боевой частью для обычного варианта комплекса.

Таким образом, достоверно известно, что для модернизированного варианта ПТРК Toophan было выпущено два вида ракет – Ghaem и Ghaem-M, предназначенных в первую очередь для поражения низколетящих и низкоскоростных воздушных целей вроде вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ракета Ghaem-M оснащена осколочной боевой частью и неконтактными датчиками цели, дальность ее увеличена до 6000 м.

Но модернизированный вариант ПТРК Toophan так и не получил широкого распространения. Вероятно, потому, что он появился незадолго до начала серийного производства иранской копии «Корнета-Э» – ПТРК Dehlavieh, который стал постепенно вытеснять ПТРК Toophan.

САЕГЕХ (SAEGHE, SAEGHEН)

Как уже было отмечено, Иран при шахе, помимо тяжелых ПТРК TOW, закупал и легкие переносные ПТРК M47 Dragon, предназначенные для применения одним человеком с плеча. Поскольку это тоже ПТРК второго поколения с полуавтоматической системой управления с передачей команд по проводной линии, его применение требует хорошей подготовки оператора, который может работать даже сидя и используя откидную сошку.

Дальность такого ПТРК невелика – до 1000 м. Но легкость и быстроту приведения в боевую готовность M47 Dragon оценили в Иране: комплекс стали применять подразделения спецназа и быстрого реагирования. Для восполнения потерь в войне с Ираком иранская промышленность также занялась их копированием, что привело к успешным испытаниями в 2001 году ПТУР Saeghe-1, а вскоре затем и ПТУР Saeghe-2 с тандемной боевой частью.

Позднее появился еще один вариант Saeghe-4 с термобарической боевой частью. Эти три варианта ракет Иран в последние годы предлагал на экспорт. Например, Saeghe-2 и Saeghe-4 поставлялись в соседний Ирак.

Масса устройства сопровождения ПТРК Saeghe составляет 3,1 кг, а масса транспортно-пусковых контейнеров с ракетами – около 12–13 кг, поэтому ПТРК в боевом состоянии весит примерно 15 кг.

РААД (RAAD)

Еще одним ранним иранским ПТРК стал комплекс Raad – иранская модернизированная версия советского ПТРК первого поколения «Малютка». Комплексы «Малютка» в Иран попали еще до революции вместе с БМП-1, которые шахское правительство приобрело в СССР. В ходе войны с Ираком для комплексов американского производства Иран приобретал дополнительные партии ПТРК «Малютка» либо их копии в третьих странах. Одновременно в Иране приступили к копированию комплекса. Начало производства первых иранский копий, вероятно, пришлось на конец ирано-иракской войны.

В 1990-е Иран быстро прошел от прямого копирования комплекса (копия получила название Raad) к разработке его модернизированных версий – I-Raad (Improved Raad). Они стали комплексами второго поколения и получили полуавтоматическую систему управления, что позволило облегчить работу операторов. Кроме того, в Иране началось производство ПТУР с тандемной кумулятивной БЧ, которые получили название Raad-T и I-Raad-T (Improved Raad Tandem).

Различные версии Raad активно выпускались в Иране в нулевых годах и поставлялись иранским союзникам, таким как Сирия. По современным стандартам даже модернизированный вариант ПТРК является устаревшим, но при грамотном применении он до сих пор может представлять серьезную угрозу. От оригинального комплекса ПТРК Raad унаследовал полезную особенность: вынесение пусковой установки с ракетой отдельно от системы наведения, что увеличивает шансы оператора остаться незамеченным. Дальность действия I-Raad-T составляет от 400 до 3000 м. Такая ракета может пробивать гомогенную броню толщиной до 400 мм за динамической защитой.

ТУСАН (TOSAN)

В начале 1990-х Иран заключил с Советским Союзом контракт на организацию лицензионного производства БМП-2. Но подписанное в середине 1990-х соглашение «Гор–Черномырдин» между США и Россией привело к временному разрыву российско-иранского военного сотрудничества. Крупные контракты с Ираном так и не были полностью выполнены с российской стороны. Но в Иране организовали лицензионное производство боеприпасов для тех БМП-2, которые успели поставить и собрать.

В числе прочего в Иране освоили производство ПТУР 9М113М (ракеты ПТРК «Конкурс-М»), которые входили в штатное вооружение БМП-2. Возможно, Иран смог закупить большее количество переносных пусковых установок, так как в дальнейшем «Конкурс-М» устанавливали и на армейские внедорожники Safir иранского производства. Выпущенные в Иране 9М113М получили местное обозначение Tosan и, судя по маркировке ракет иранского производства, в начале 2000-х уже выпускались серийно.

«Конкурс-М» – классический ПТРК второго поколения. Tosan имеет те же характеристики, как 9М113М, тандемную кумулятивную боевую часть с дальностью до 4000 м и бронепробиваемостью до 750–800 мм за динамической защитой.

ТОНДАР (TONDAR)

Для поставленных в Иран и собиравшихся там в 1990-е годы по лицензии танков Т-72С также было создано производство 125-мм боеприпасов российского образца. Сначала это были неуправляемые боеприпасы. Но танки Т-72С оснащены комплексами управляемого вооружения 9К120 «Свирь» и могут применять управляемые ракеты 9М119 и 9М119М с полуавтоматической системой управления по лучу лазера на дальностях от 100 до 4000 м. В Иране стали осваивать и копии этих ракет.

Иранские копии 9М119М получили название Tondar. В середине нулевых сообщалось об их успешных испытаниях. Через несколько лет информация о применении ракет Tondar на учениях стала появляться регулярно. Согласно иранским данным, ракеты Tondar предназначены для применения с танков Т-72С и оснащаются тандемной кумулятивной боевой частью, которая пробивает до 700 мм брони за динамической защитой.

ДЕХЛАВИЕХ (DEHLAVIEH, DEHLAVIYEH)

В июле 2012 года в Иране была открыта линия по производству ПТРК Dehlavieh, в котором нетрудно распознать копию российского ПТРК «Корнет-Э». На учениях в Иране помимо копий присутствуют и оригинальные «Корнет-Э», поэтому можно предположить, что речь шла о закупке партии ПТРК из России одновременно с лицензией на их производство в Иране. Но стороны этот вопрос никогда не комментировали, поэтому подробности неизвестны.

Вскоре ПТРК Dehlavieh стал активно вытеснять более старые комплексы из иранских ВС, а также поставляться иранским союзникам в регионе. Судя по номерам партий ПТУР Dehlavieh, перехваченных по пути к хуситам в последние годы, их производство в Иране осуществляется в крупных масштабах.

Dehlavieh – возимо-переносной ПТРК второго поколения с полуавтоматической системой управления по лазерному лучу. Пусковая установка весит 27 кг (масса транспортно-пусковых контейнеров с ракетами составляет 29,5 кг) и может укомплектовываться тепловизионными прицелами производства Iran Electronics Industries или Rayan Roshd Afzar.

Помимо стандартной пусковой установки на одну ПТУР иранские инженеры разработали два варианта более тяжелых пусковых установок с размещением двух ПТУР для парного пуска ракет с целью преодоления активной защиты бронетехники. Первый вариант был создан в середине 2010-х с использованием треноги от ПТРК Toophan для размещения заметно потяжелевшей пусковой установки. Кроме того, он был оснащен пультом дистанционного управления с расстояния до 150 м. Второй, более легкий вариант был показан в 2022 году.

Изначально Dehlavieh комплектовались двумя базовыми вариантами ПТУР. Ракета с тандемной кумулятивной боевой частью имеет маркировку 9M133–1 A.T MISSILE, а с термобарической – 9M133-1 T.B MISSILE.

В конце 2019 года на одной из выставок показали вариант управляемой ракеты для ПТРК Dehlavieh, который, по всей видимости, оснащен неконтактными датчиками цели. Тогда же был замечен вариант, похожий на ракеты для ПТРК «Корнет-ЭМ» с дальностью до 8000 м. Более подробно эти иранские копии ракет 9М133М-2 и 9М133ФМ-2 показали в феврале 2022 года, но их характеристики пока неизвестны.

В феврале 2023 года ВМС Великобритании и США сообщили, что перехватили очередной груз для йеменских хуситов. Среди прочего там было несколько выпущенных в 2021 году ракет для ПТРК Dehlavieh с новой маркировкой 9M133-2 A.T. MISSILE и 9M133-2 TBF MISSILE. Буквы TBF в маркировке, вероятно, говорят о наличии боевой части термобарического и осколочного действия, а шифр 9M133-2 обозначает модернизированные новые ракеты, похожие на 9М133М-2 и 9М133ФМ-2.

За прошедшее десятилетие в Иране активно велись работы по интеграции ПТРК Dehlavieh с различной военной техникой. Для установки на армейские внедорожники и бронетехнику были созданы боевые модули Pirooz, оснащенные оптико-электронной системой, двумя–четырьмя ПТУР Dehlavieh и автоматом сопровождения целей. Ведется и модернизация БМП-2 с установкой на них Dehlavieh. Известно также о работах над авиационным вариантом Dehlavieh для установки на модернизируемые вертолеты армейской авиации, такие как AH-1J.

АЛМАС (ALMAS)

Новейший ПТРК Almas стал первым иранским комплексом третьего поколения, созданным по принципу «выстрелил и забыл». Он разрабатывался для применения как пехотинцами с переносных пусковых установок, так и с БПЛА и вертолетов. Вероятно, предполагается его установка и на другие платформы. Внешне и по своей концепции Almas напоминает израильский ПТРК Spike-LR.

Впервые ПТУР этого комплекса была замечена в телерепортаже о визите депутатов иранского парламента на выставку вооружений в 2017 году, а первые кадры испытаний с беспилотника были показаны в 2020-м, но название нового комплекса не раскрывалось.

Официально его представили в варианте для БПЛА под обозначением Almas в январе 2021-го, а в июле того же года впервые официально показали и вариант с легкой переносной пусковой установкой.

Согласно официальной информации, наземный переносной вариант ПТРК называется Almas-1. Благодаря наличию у ракет головки самонаведения (ГСН) и двунаправленной волоконно-оптической линии связи он может работать в двух режимах: «выстрелил и забыл» (fire and forget) и «выстрелил, оценил и скорректировал» (fire, observe and update).

Масса командно-пускового блока ПТРК Almas-1 составляет 11,5 кг, масса треноги – 3,5 кг, масса ракеты – 15 кг. Бронепробиваемость ракеты с тандемной кумулятивной боевой частью не менее 600 мм, дальность действия от 200 до 4000 м.

Выделение производства ПТРК в качестве приоритета позволило Ирану добиться серьезных успехов в этой сфере. Страна прошла путь через копирование комплексов первого и второго поколений к разработке комплексов третьего поколения. Иран не только обеспечивает собственные потребности, но и поставляет ПТРК для своих союзников в регионе.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.