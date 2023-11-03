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ТАСС

Космолет Virgin Galactic с коммерческим экипажем успешно завершил суборбитальный полет

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Cуборбитальный корабль SpaceShipTwo модели Unity компании Virgin Galactic
Cуборбитальный корабль SpaceShipTwo модели Unity компании Virgin Galactic.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Gene Blevins

Он приземлился в штате Нью-Мексико

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Космолет Unity американской компании Virgin Galactic успешно завершил пятый суборбитальный полет с коммерческим экипажем и приземлился в штате Нью-Мексико. Трансляция велась на сайте компании.

Аппарат поднялся в 11:00 по местному времени (18:00 мск), на высоте около 15 км он отделился от носителя и при помощи собственного реактивного двигателя достиг высоты 85 км. Согласно классификации ВВС США, на отметке 80,45 км находится граница космоса. Это ниже линии Кармана (100 км), где по классификации Международной авиационной федерации начинается космический полет.

Экипаж корабля Unity на несколько минут оказался в состоянии невесомости, после чего он начал снижение. Примерно через час полета аппарат произвел посадку в космопорте в штате Нью-Мексико. В состав экипажа вошли ученые из США Алан Стерн и Келли Джеральди, а также неназванный франко-итальянский космический турист.

Это шестой запуск, произведенный Virgin Galactic в 2023 году, и десятый полет аппарата Unity в целом. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Компании
Virgin Galactic
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