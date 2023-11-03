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ТАСС

"Калашников" тестирует новейшую экипировку "Легионер" с интегрированным управлением БЛА

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Управление FPV-дроном
Управление FPV-дроном.
Источник изображения: © Центр беспилотных комплексных решений

Глава концерна Алан Лушников отметил, что первый этап апробации уже прошел

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" тестирует экипировку нового поколения "Легионер" с интегрированными системами управления разведывательными беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Об этом сообщил журналистам глава концерна Алан Лушников.

"В системе экипировки "Легионер" есть система робототехники. Такая задача поставлена. То есть это микро- и минидроны и все, что с этим связано - с автономными транспортными и иными средствами. <...> Соответственно, мы работаем над тем, чтобы сделать их компактными, удобными к транспортировке. И самое главное - они должны быть увязаны с системами управления. <…> У нас там есть определенный задел, он проходит сейчас апробацию, первый этап уже прошел", - сказал он.

Глава концерна добавил, что идет работа над интеграцией в систему "Легионер" доступных для бойцов и устойчивых к радиоэлектронной борьбе средств управления FPV-дронами. "Отдельно хочу сказать, если мы говорим про поражение в увязке с бойцом соответственно - это, конечно, FPV-дроны. <…> Там есть огромное количество проблем - методических, технических. <..> Требования к оператору достаточно высоки, и нужно максимально упрощать управление, решать вопросы со связью для того, чтобы это было максимально эффективно", - пояснил Лушников. 

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