В Иране предложили всем странам ШОС заключить соглашение о ненападении

Советник верховного лидера Ирана предложил ШОС заключить договор о ненападении

МОСКВА, 2 ноября/ Радио Sputnik. Советник верховного лидера Ирана генерал-майор Рахим Сафави предложил заключить между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договор о ненападении.

Сафави сделал это предложение в ходе визита в Китай, отметив, что такой договор мог бы стать моделью для установления прочного мира, отмечает агентство Mehr.

"Предлагаю, …чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран-членов ШОС, образцом для этого действия может быть заключение договора о ненападении между членами ШОС", – цитирует генерала РИА Новости.

Радио Sputnik также сообщало, что какое послание президенту Ирана Ибрахиму Раиси отправил российский лидер Владимир Путин.