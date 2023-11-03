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РИА Новости

В Иране предложили всем странам ШОС заключить соглашение о ненападении

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Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране.
Источник изображения: © AP Photo / Vahid Salemi

Советник верховного лидера Ирана предложил ШОС заключить договор о ненападении

МОСКВА, 2 ноября/ Радио Sputnik. Советник верховного лидера Ирана генерал-майор Рахим Сафави предложил заключить между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договор о ненападении.

Сафави сделал это предложение в ходе визита в Китай, отметив, что такой договор мог бы стать моделью для установления прочного мира, отмечает агентство Mehr.

"Предлагаю, …чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран-членов ШОС, образцом для этого действия может быть заключение договора о ненападении между членами ШОС", – цитирует генерала РИА Новости.

Радио Sputnik также сообщало, что какое послание президенту Ирана Ибрахиму Раиси отправил российский лидер Владимир Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ШОС
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