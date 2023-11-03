Войти
ТАСС

Отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ прибыл с визитом в Мьянму

80
0
0
БПК "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".
Источник изображения: rg.ru

В рамках делового захода состоится церемония открытия первого совместного военно-морского учения флотов и запланированы взаимные посещения кораблей военнослужащими двух стран

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ совершил деловой заход в порт Тилава Республики Союз Мьянма. Об этом сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" совершил деловой заход в порт Тилава Республики Союз Мьянма", - сказали на флоте.

Там уточнили, что в рамках делового захода российских кораблей состоится церемония открытия первого совместного военно-морского учения флотов России и Мьянмы, запланированы взаимные посещения кораблей военнослужащими двух стран, спортивные и культурные мероприятия.

На Тихоокеанском флоте напомнили, что заход отряда кораблей в Тилаву продлится до 7 ноября.

В новость внесена правка (16:55 мск) - передается повторно с исправлением в последнем абзаце, верно - 7 ноября. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мьянма
Россия
Продукция
Адмирал Пантелеев
Адмирал Трибуц
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
08.12.2021
Большой противолодочный корабль ТОФ возвращается из Индонезии во Владивосток
03.12.2021
Корабль "Адмирал Пантелеев" примет участие в начавшихся в Индонезии учениях
01.11.2021
Корабли Тихоокеанского флота РФ провели тренировку по ПВО в пункте базирования
18.10.2021
Российский корабль пресёк попытку эсминца США нарушить госграницу РФ в Японском море
21.06.2021
Островной маневр: что делали корабли ВМФ вблизи Гавайского архипелага
09.09.2019
Применение "Кинжала" на Камчатке сняли на видео
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.11 00:51
  • 2
Дальнемагистральный Ил-96-400М совершил свой первый полет
  • 03.11 00:13
  • 56526
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.11 22:03
  • 200
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.11 19:44
  • 1
Сырые спальники, лисьи норы и грязь: российские военные рассказали о проблемах быта на передовой
  • 02.11 15:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 3.
  • 02.11 10:22
  • 2
Активная оборона России истощила ВСУ
  • 02.11 09:32
  • 0
Что стоит за становлением «ближневосточной Вестфальской системы»
  • 02.11 01:59
  • 1
Когда и какой военный конфликт с использованием ВМФ как главного оружия возможен
  • 01.11 20:52
  • 2
Сравнение ВМФ РФ и США
  • 01.11 14:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 2.
  • 01.11 05:57
  • 1
Роль соцсетей, спецслужб и США как "корень зла". Путин выступил на совещании по Дагестану
  • 31.10 13:51
  • 1
Ростех передал первый комплект полностью российской авионики для кабины лайнера МС-21
  • 31.10 13:13
  • 0
События в Махачкале: Враг у нас общий, цель одна
  • 31.10 12:50
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка
  • 31.10 12:12
  • 1
Броня как фанера: как российский FPV-дрон проломил крышу натовского БТРа