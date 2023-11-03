Германия готовит передачу Украине новой большой партии танков Leopard 1A5

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Германия не оставит Украину без немецких танков, новая партия бронетехники вошла в новый пакет военной помощи, уже предоставленной Киеву. Правда, поставить современные модификации немцы не смогли, поэтому украинской армии придется довольствоваться устаревшими Leopard 1A5.

Пока под Авдеевкой догорают немецкие танки Leopard 2, правительство ФРГ продолжает снабжать ВСУ танками Leopard 1A5. Согласно размещенной на сайте Бундестага информации, украинская армия получит сразу 25 танков первой серии из числа ранее обещанных. Когда это произойдет пока не известно, но украинские ресурсы сообщают, что передать танки должны в ближайшее время. Поставка финансируется немцами совместно с датчанами.

Ранее Минобороны Украины сообщило о принятии танков Leopard 1A5 на вооружение украинской армии. Как заявлялось, данная бронетехника показала в боях против российской армии свою "эффективность", поэтому была выбрана ВСУ в качестве "современного и высокотехнологичного" оружия.

Пока же Берлин передал Киеву 12 бронированных машин, 7 разведывательных БПЛА Primoco ONE, пять надводных дронов, 5 грузовиков MAN и 4 полуприцепов и 12 грузовиков MAN TGS. Кроме того, немцы продолжают одевать ВСУ, снабжая украинских военных зимней формой. На этот раз Киев получил 30 тысяч комплектов зимней тактической одежды и 10 тысяч баллистических очков. Также немцы передали спутниковые терминалы SatCom в количестве 32 штук.

В пакет также вошли две радиолокационные станции обнаружения и коррекции TRML-4D, которые используются в составе зенитно-ракетного комплекса IRIS-T SLM и 2 бортовые системы защиты AMPS для вертолетов, которые должны защищать машины от российской ПВО.