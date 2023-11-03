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В Германии рассказали о работе российских дронов

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БЛА ZALA 421-24
БЛА ZALA 421-24.
Источник изображения: Сергей Карпухин/ТАСС

Российские военные применяют беспилотники, разработанные компанией ZALA Aero, для рассекречивания позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild, передает РИА Новости.

«Беспилотники ZALA с высокой или как минимум средней дальностью полета, которые применяет русская армия, (…) проникают на украинскую территорию, рассекречивают позиции врага и передают данные. Я думаю, очень важно, что эти дроны не просто проникают на чужую землю, но и все данные транслируют в режиме реального времени», — сказал журналист.

Он подчеркнул, что работа подобных беспилотников представляет огромную опасность для ВСУ, поскольку она раскрывает их маневры.

ZALA Aero разработала различные разведывательные дроны, включая модели ZALA 421-16E и ZALA 421-24. Беспилотник ZALA 421-16E с дальностью связи более 75 километров развивает скорость до 110 километров в час.

В сентябре главный конструктор ZALA Aero Александр Захаров сообщил, что компания разработала дрон-камикадзе «Италмас» с увеличенной боевой частью и дальностью действия более 200 километров.

В июле Захаров заявил, что дроны-камикадзе «Ланцет» нового поколения будут неуязвимы для средств противодействия.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
ZALA 421-16
ZALA-421
Компании
Беспилотные системы
Проекты
БПЛА
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