Войти
РИА Новости

"Калашников" оценит необходимость модернизации патронов

70
0
0
Патроны
Патроны.
Источник изображения: © Фото : УФСБ по Костромской области

Лушников: "Калашников" оценит необходимость перехода на новый калибр патронов

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Калашников" исследует необходимость новых баллистических решений - патронов в новых калибрах - для стрелкового оружия, сообщил в четверг журналистам президент концерна Алан Лушников.

"Мы должны оценить необходимость нового баллистического решения, оценить необходимость перехода на новый калибр. Сейчас научные исследования идут на эту тему. Потому что, вы знаете, американцы уже перешли на новые баллистические решения, уже есть контракт", - сказал Лушников на вопрос о модернизации существующих патронов и разработке новых.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
01.09.2023
США зря ввязались в борьбу против России. Их поражение предопределено
24.04.2023
Американские военные игры приведут Европу к банкротству
26.12.2022
Войска Китая провели маневры в море и в воздушном пространстве около Тайваня
25.08.2022
Колесная самоходка из КНР PCL-181 на равных конкурирует с лучшими САУ НАТО
19.07.2010
Поставка первых авиалайнеров "Боинг-787" может сдвинуться на начало 2011 года
22.05.2009
Американские ЗРК Patriot разместят в Польше до конца 2009 года
05.03.2008
Самолеты для АТР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.11 00:51
  • 2
Дальнемагистральный Ил-96-400М совершил свой первый полет
  • 03.11 00:13
  • 56526
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.11 22:03
  • 200
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.11 19:44
  • 1
Сырые спальники, лисьи норы и грязь: российские военные рассказали о проблемах быта на передовой
  • 02.11 15:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 3.
  • 02.11 10:22
  • 2
Активная оборона России истощила ВСУ
  • 02.11 09:32
  • 0
Что стоит за становлением «ближневосточной Вестфальской системы»
  • 02.11 01:59
  • 1
Когда и какой военный конфликт с использованием ВМФ как главного оружия возможен
  • 01.11 20:52
  • 2
Сравнение ВМФ РФ и США
  • 01.11 14:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 2.
  • 01.11 05:57
  • 1
Роль соцсетей, спецслужб и США как "корень зла". Путин выступил на совещании по Дагестану
  • 31.10 13:51
  • 1
Ростех передал первый комплект полностью российской авионики для кабины лайнера МС-21
  • 31.10 13:13
  • 0
События в Махачкале: Враг у нас общий, цель одна
  • 31.10 12:50
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка
  • 31.10 12:12
  • 1
Броня как фанера: как российский FPV-дрон проломил крышу натовского БТРа