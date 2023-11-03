Войти
Техкульт

Airbus заменит свой транспортный флот турбопарусниками

80
0
0

Турбопарусник Airbus

Компания Airbus планирует нарастить к 2026 году производство самолетов до 75 в месяц, что породит немалое количество выбросов в атмосферу. Для их снижения компания решила модернизировать свой океанский флот, который состоит из трех грузовых кораблей. Они нужны для перевозки компонентов самолетов между заводами, отказаться от них невозможно, но есть идея заменить их парусниками.

По договору с судовой верфью Louis Dreyfus Armateurs, последняя построит три корабля с минимальным уровнем выбросов в атмосферу, а Airbus будет арендовать их. Главное отличие новых судов – на них будут установлены по шесть турбопарусов, они же роторы Флеттнера. Эти конструкции позволяют использовать силу ветра для движения корабля, но без манипуляций со сложным такелажем. Маршруты движения кораблей будут пересмотрены так, чтобы вместо кратчайшего пути следовать за ветром и максимально использовать его силу. Для маневрирования и движения в штиль предусмотрены два двигателя, один работает на морском дизеле, второй на биотопливе в виде метанола. Новые корабли будут просторнее прежних — помимо 70 типовых контейнеров они смогут перевозить по шесть сборочных комплектов для узкофюзеляжных самолетов вместо четырех, как это было ранее. В Airbus надеются, что обновление океанского флота позволит сократить выбросы с 68 000 до 33 000 тонн к 2030 году. Плюс это хорошая реклама политики компании, направленной на декарбонизацию и защиту окружающей среды.

Александр Мартыненко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Компании
Airbus
Похожие новости
20.09.2013
ВЭБ войдет в капитал "Сухого" без угрозы для финустойчивости банка
04.09.2013
Airbus заключил крупные контракты на авиасалоне МАКС
30.08.2013
"Ростех" приведет в Россию Bombardier
28.08.2013
ГСС поставит "ЮТэйр" шесть самолетов SSJ-100
21.08.2013
Рынок сужается в разы, если не предложить конкурентного финансового продукта
15.08.2013
В рамках реорганизации EADS планируется ребрендинг компании Eurocopter
05.08.2013
Первый военно-транспортный самолет A-400M «Атлас» официально передан ВВС Франции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.11 00:51
  • 2
Дальнемагистральный Ил-96-400М совершил свой первый полет
  • 03.11 00:13
  • 56526
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.11 22:03
  • 200
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 02.11 19:44
  • 1
Сырые спальники, лисьи норы и грязь: российские военные рассказали о проблемах быта на передовой
  • 02.11 15:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 3.
  • 02.11 10:22
  • 2
Активная оборона России истощила ВСУ
  • 02.11 09:32
  • 0
Что стоит за становлением «ближневосточной Вестфальской системы»
  • 02.11 01:59
  • 1
Когда и какой военный конфликт с использованием ВМФ как главного оружия возможен
  • 01.11 20:52
  • 2
Сравнение ВМФ РФ и США
  • 01.11 14:47
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка. Часть 2.
  • 01.11 05:57
  • 1
Роль соцсетей, спецслужб и США как "корень зла". Путин выступил на совещании по Дагестану
  • 31.10 13:51
  • 1
Ростех передал первый комплект полностью российской авионики для кабины лайнера МС-21
  • 31.10 13:13
  • 0
События в Махачкале: Враг у нас общий, цель одна
  • 31.10 12:50
  • 0
Коррупция на Украине – куда пропадает гуманитарка
  • 31.10 12:12
  • 1
Броня как фанера: как российский FPV-дрон проломил крышу натовского БТРа