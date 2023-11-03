Airbus заменит свой транспортный флот турбопарусниками

Турбопарусник Airbus

Компания Airbus планирует нарастить к 2026 году производство самолетов до 75 в месяц, что породит немалое количество выбросов в атмосферу. Для их снижения компания решила модернизировать свой океанский флот, который состоит из трех грузовых кораблей. Они нужны для перевозки компонентов самолетов между заводами, отказаться от них невозможно, но есть идея заменить их парусниками.

По договору с судовой верфью Louis Dreyfus Armateurs, последняя построит три корабля с минимальным уровнем выбросов в атмосферу, а Airbus будет арендовать их. Главное отличие новых судов – на них будут установлены по шесть турбопарусов, они же роторы Флеттнера. Эти конструкции позволяют использовать силу ветра для движения корабля, но без манипуляций со сложным такелажем. Маршруты движения кораблей будут пересмотрены так, чтобы вместо кратчайшего пути следовать за ветром и максимально использовать его силу. Для маневрирования и движения в штиль предусмотрены два двигателя, один работает на морском дизеле, второй на биотопливе в виде метанола. Новые корабли будут просторнее прежних — помимо 70 типовых контейнеров они смогут перевозить по шесть сборочных комплектов для узкофюзеляжных самолетов вместо четырех, как это было ранее. В Airbus надеются, что обновление океанского флота позволит сократить выбросы с 68 000 до 33 000 тонн к 2030 году. Плюс это хорошая реклама политики компании, направленной на декарбонизацию и защиту окружающей среды.

Александр Мартыненко