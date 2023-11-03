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Техкульт

США приступают к разработке новой гравитационной бомбы

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Ядерная бомба

Серия ядерных, а если точнее, термоядерных гравитационных бомб В61 разрабатывается в США с начала 60-х годов, и является на сегодня одним из основных ядерных боеприпасов этой страны. Всего было создано 12 версий. Как стало известно в минувшую пятницу, Пентагон намерен продолжить модернизацию серии и на базе В61-7 разработать новый ядерный боеприпас В61-13.

Будучи обладателем второго по величине ядерного потенциала (3708 ядерных боеголовок), США не намерены его увеличивать, В61-13 всего лишь будет постепенно замещать запасы устаревших бомб времен холодной войны В61-7 и ныне поступающие на вооружении В61-12. По мнению руководства Пентагона, В61-13 расширит возможности стратегической авиации и — что не менее важно — не приведет к росту расходов на производство и содержание ядерного арсенала. По всей видимости, обновленный термоядерный боеприпас во многом сохранит прежний облик и размеры, присущие последним моделям линейки В61, а именно — удлиненный обтекаемый корпус с хвостовым оперением и рулями. Длина бомбы, скорее всего, как и в случае В61-12 не будет превышать 3,6 м, диаметр — 330 мм, масса — 300-400 кг, а мощность она «унаследует» от В61-7 — 360 кт. Компактные размеры и небольшой вес боеприпаса дают возможность отказаться от «услуг» стратегической авиации и доверить В61-13 истребителям-бомбардировщикам F-35 Lightning II.

Александр Агеев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B61 ЯБ
F-35
Проекты
Ядерный щит
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