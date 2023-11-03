Китайская AeroHT разработала пару крайне необычных летающих концепт-каров

Концепт AeroHT

Китайская компания AeroHT, разрабатывающая воздушные транспортные средства, представила два весьма необычных концепта. Первый представляет собой гибридно-электрический «авианосец» с приводом на шесть колес, а второй — новую версию суперкара, способного летать.

Представленный в текущем сезоне «сухопутный авианосец» внешне выглядит как фургон на 6 колесах. Он оборудован специальной системой, обеспечивающей взлет и посадку двухместного мультикоптера. Разработчики заявляют об увеличенном радиусе действия за счет высокотехнологичной батареи. Это транспортное средство может успешно использоваться в спасательных операциях — или как занятная игрушка для состоятельных клиентов.

Второй концепт скрывает в удлиненной крыше складную систему из четырех винтов из углеродного волокна. Согласно задумке инженеров, они могут выдвигаться, когда необходимо отправить машину в полет. И речь идет не о компьютерной модели, а о физически существующем прототипе. Оценивая этот проект, эксперты сомневаются в его практичности – машина может оказаться слишком тяжелой для полетов на значительные расстояния.

Александр Козырев